Schwappt der AP-Hype zu uns? Zurecht? Warum denn auch nicht?

Tja, in Australien, auf Australien, da geht gerade die Punk-Minna ab. Bands wie AMYL AND THE SNIFFERS, PRESS CLUB, CROCODYLUS durchlaufen gerade die Phase des hysterischen Durchlaufs. KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD kann man sich da als trödeliger Europäer eigentlich gleich mitdenken. Wie wir aber sehr fix und fertig an diese Musik und diesen Hype herankommen, beweist gerade das Sehrjungensemble THE CHATS. Alle drei Musiker haben gerade den Zwanzigerzahlenraum betreten. Und mit ihrem sonnigen Dahinrotzer 'Smoko' einen Internethit geschossen. Viral ging der, wie man so schön blöd sagt, das Video nähert sich gerade der 9 Millionen Klick-Grenze.

Über diese neue Währung kann man gern in einer Smoko nachdenken, das ist so etwas wie der Slang-Begriff für "eine vors Bretterhaus rauchen" gehen.

Nun hat das Trio im Sommer unseren Kontinent betreten, eine weitere Hitwuppe mitgebracht, und dieses 'Pub Feed' als Single auf den zumeist frenetisch abgefeierten Konzerten verkauft. Mir ist auch eine in die Hände gefallen. Dass da auch noch 'Smoko' drauf ist, ist ein Glück, denn schon hat man den perfekten Partydurchläufer für 6 Minuten Küchenschubsen in der Mittelstandsstudentenwohnung unterm Dach. Oder zum lauten Lenkradverhauen im Mittelspurstau. Das soll nicht despektierlich klingen und so gemeint sein: die beiden Stücke, wie auch das restliche Material des verknorksten Spinnertrupps können sich in Dynamik und Eigenheit sehen und hören lassen, ich für meinen Teil muss da immer mitgröhlen. Das vernuschelte Sonnenenglisch vermengt sich mit einer lockeren Melodie im Mehrgesang auf trockenen Einfachrhythmen. Und Schnörkel und Gefummel gibt es nicht.

Jetzt hat die Band den Kontinent zwar wieder verlassen, um, wie ich denke, bald mit einem richtigen Album anzugreifen und dann wiederum größere Bühnen zu spielen. Der Australian Punk-Hype also ist schon voll im Gange. Schie is!