Hier wird nicht getrickst, sondern gerockt.

Etliche ältere Rockbands veröffentlichen nur noch alle Jubeljahre ein neues Studioalbum. Auch bei CHEAP TRICK hatte sich die Frequenz zeitweilig etwas verringert, aber mittlerweile scheint die Gruppe von Arbeitswut ergriffen zu sein, denn knapp 15 Monate nach ihrer letzten Scheibe "Bang Zoom Crazy… Hello" legen die Amerikaner ihren neuesten Streich "We're All Alright!" vor, und zwar in gleicher Besetzung mit Schlagzeuger Daxxx Nielsen, Filius des Leadgitarristen Rick Nielsen, und Co-Produzent Julian Raymond.



Und dabei geht das Quartett deutlich härter zur Sache als auf dem Vorgänger und etlichen älteren Alben. Die charakteristische Stimme Robin Zanders, die wenn auch etwas reduzierten Chöre und der augenzwinkernde Humor lassen keinen Zweifel aufkommen, dass hier CHEAP TRICK zu hören ist. Doch die Band rockt los, wie man es selten von ihr gehört hat, und fährt in der Anfangsphase vor allem mit 'Long Time Coming' einen Volltreffer auf. Wer erwartet, dass die Gruppe nur die ersten ein, zwei Stücke härter agiert, um die Hörer zu packen, wird schnell seinen Irrtum bemerken. 'Nowhere' geht fast in Richtung Punk, und der Knaller 'Radio Lover' legt gleich nach. Sogar die Gitarrensoli sind ruppiger als bisher. 'Radio Lover' ist übrigens eines von mehreren Stücken, die die Band schon vor etwas längerer Zeit geschrieben hat, aber erst jetzt auf Tonträger bringt, nachdem sie die Feuertaufe im Konzert hinter sich haben.



Erst mit Titel Numero sieben, der Halbballade 'Floating Down', lässt es die Band erstmals ruhiger angehen. Aber bei 'Listen To Me' mit seinem fetten Bass heißt es wieder Vollgas. Die Mid-Tempo-Nummer 'The Rest Of My Life' demonstriert das Können der Gruppe, die Metrik des Textes mit der Rhythmik der Musik zu verbinden. Nicht oft hört man abgehackte Halbsätze so flüssig gesungen. Ob es nötig war, den schlagerhaften Oldie 'Blackberry Way' von THE MOVE zu covern, darf man bezweifeln, aber immerhin wird dieses Teil von CHEAP TRICK verrockt. Erst der Schließer 'If You Still Want My Love' enthält den sonst typischen, an den BEATLES orientierten mehrstimmigen Gesang.



Sicherlich ist auch CHEAP TRICKs Neue kein innovatives Meisterwerk. Aber 40 Jahre nach dem selbstbetitelten Debüt zeigt "We're All Alright!" eine Band, die nach wie vor Ideen, Bock zu rocken und Lust auf Neues hat. Das Album erscheint als CD, LP und digital. Wer die immaterielle Variante wählt, sollte darauf achten, dass alle 13 Titel vorhanden sind, denn hier gibt es auch eine gekürzte Ausgabe.