Mehr über Cherry Dolls, The

Locker, leicht und extrem cool!

Australien, Land der aufregenden musikalischen Begebenheiten, Heimat solcher Bands wie... THE CHERRY DOLLS. Nun gut, die noch relativ junge Indie-Combo ist vielleicht nicht das sinnbildliche Aushängeschild des Rock'n'Rolls von Down Under, aber dennoch eine Band mit Signalwirkung für eine Bewegung, die auf dem kleinen Kontinent derzeit wieder sehr, sehr aktiv ist.

Auf "Viva Los Dolls" mischen die Herren Hippie-Sounds mit lässigem Garage Rock, führen THE STOOGES und die zahlreichen THE...-Retrokapellen zusammen, die vor knapp zwei Jahrzehnten die erste Revolution im Mainstream starteten (na gut, das mag vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingen...), haben vor allem aber zehn Songs eingespielt, deren unwiderstehliches Feeling und die damit gleichzusetzende Coolness sofort mitreißen, selbst wenn THE CHERRY DOLLS gar nicht erst versucht, echte Hits zu schreiben. Doch das Material gleicht einem musikhistorischen Road Trip von Sydney nach Woodstock, angefeuert von relaxten Melodien und beschwingten Grooves, aber auch begleitet von vielen harmonischen Arrangements, die mit wachsender Spieldauer auch gleichzeitig in ihrer Intensität voranschreiten.

Ja, "Viva Los Dolls" ist einfach nur ein cooles Album, kompakt auf den Punkt gebracht, mit der nötigen Lockerheit versehen und mit so viel Spontaneität gesegnet, dass die Authentizitätsfrage erst gar nicht gestellt werden muss. Vielleicht muss man also doch von einem sinnbildlichen Album sprechen - denn in Sachen Feeling machen die Australier uns auf dem alten Kontinent immer noch etwas vor!

Anspieltipps: Love, Begging You Please, Blister