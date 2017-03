Schönes Best-Of inklusive Livealbum, allerdings ohne großen Mehrwert für Fans.

Wenn sich grandiose Einzelmusiker zu einer Supergroup zusammenfinden, dann muss das nicht auch zwingend zu einem herausragenden Ergebnis führen. Bei den beiden Ex-VAN HALEN-Mitgliedern Michael Anthony und Sammy Hagar, sowie dem Gitarren-Virtuosen Joe Satriani und RED HOT CHILI PEPPERS-Drummer Chad Smith glückte dieses Experimente allerdings und so brachten die Vier gemeinsam unter dem Banner CHICKENFOOT zwei bärenstarke Hard-Rock-Platten in den Handel, die bei Kritikern und Fans für Begeisterung sorgten. In den letzte Jahren wurde es jedoch immer stiller um die Band, als sich sämtliche Musiker wieder vermehrt ihren Hauptbands und anderen Projekten widmeten. Für Fans der Amerikaner gibt es aber vielleicht noch Hoffnung, denn aktuell meldet sich die Truppe mit der Compilation "Best + Live" zumindestens in CD-Form wieder zurück.



Wie der Titel vermuten lässt, handelt es sich aber natürlich nicht um ein brandneues Studioalbum, sondern um eine der üblichen Best-Of-Zusammenstellungen. Im Falle von CHICKENFOOT wirkt diese Idee auf den ersten Blick aber höchst ungewöhnlich, denn wo andere Bands zumeist mit einer solchen Zusammenstellung auf eine lange Karriere zurückblicken, liefert der Vierer auf der ersten CD nur die Highlights der bisherigen zwei Studioalben. Zugegebenermaßen sind die Songs allesamt klasse und liefern jede Menge feine Hooklines, wer allerdings "Chickenfoot" und "Chickenfoot III" im Regal stehen hat, den wird dieses Best-Of wohl kaum zu einem Kauf animieren können. Ein Lichtblick auf dem ersten Silberling liefert der brandneue Song 'Divine Termination', der für meine Geschmack zwar etwas zu entspannt daherkommt und die echte Rock-Attitüde vermissen lässt, aber wenigstens darauf hoffen lässt, dass es in Zukunft vielleicht doch noch ein weiteres Studioalbum der Supergroup geben könnte.



Wie im Titel versprochen wird der Release dann noch von einem Live-Aufritt der Jungs aus Phoenix abgerundet, der bisher nur unter dem Titel "Get Your Buzz On Live" als DVD erhältlich war und dementsprechend auch nicht wirklich als Kaufanreiz taugt. Die drei Coversongs 'My Generation' (THE WHO), 'Bad Motor Scooter' (MONTROSE) und der DEEP PURPLE-Klassiker 'Highway Star' sind dabei als kleiner Bonus auf der ersten CD zu finden, liefern eigentlich jedoch nur solide Neuinterpretationen ohne wirklich weltbewegenden Mehrwehrt. Deutlich besser sieht es da schon auf dem zweiten Silberling aus, der sich ausschließlich den Eigenkompositionen des Quartetts widmet. Ganz besonders auffällig ist hier, dass die Tracks noch einmal deutlich druckvoller und rockiger aus den Boxen dröhnen und für mich damit ganz klar die Nase gegenüber den doch eher geradlinigen Studioversionen vorne haben.



Alles in allem ist "Best + Live" damit zwar ein rundum gelungener Release geworden, der aber wohl eher Neueinsteiger im CHICKENFOOT-Kosmos ansprechen dürfte. Eingefleischte Fans, die schon sämtliche Tonträger und Konzertmitschnitte ihr Eigen nennen, dürften sich wohl kaum durch den eher lauen Track 'Divine Termination' zum Kauf bewegen lassen und warten vielleicht besser, bis es die Doppel-CD zum reduzierten Preis beim CD-Händler des Vertrauens zu erstehen gibt.