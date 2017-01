Das beste Blues-Rock-Album 2016!

Diese Jungs haben den Blues gepachtet, und sie zelebrieren ihn wie heutzutage kaum eine zweite Kapelle - ja richtig gelesen: CHILD ist der Real Deal unter den Szene-Newcomern und liefert mit "Blueside" eine Scheibe ab, die so manchen gestandenen Blues-Musiker das Fürchten lehren sollte. Und das wohlgemerkt nach den Eindrücken von gerade einmal fünf neuen Songs.



Das australische Quartett steigt enorm lässig in das Material der aktuellen Platte ein und feiert sich in den folgenden knapp 40 Minuten weitestgehend selbst. Da werden Psychdelic-Elemente durch die Gegend geschleudert, während eine Stoner-Gitarre mit leichten Doom-Einflüssen den R&B zelebriert, und on top gibt es die vielleicht coolsten Riffs, die der Sektor anno 2016 erlebt hat.



Bei CHILD ist das passionierte Vorgehen sicherlich der Schlüssel zum Erfolg, das authentische Erscheinungsbild der bärtigen Musiker aber gleichsam zielführend - denn gekünstelt oder gar mit reichhaltigen Retro-Versatzstücken besiegelt ist hier rein gar nichts. Nummern wie 'It's Cruel To Be Kind' und 'Dirty Woman' sind gerade deshalb Granaten, weil das Laid-Back-Feeling der episch anmutenden Hingabe niemals im Wege steht. Und wenn dann noch ein Psychedelic-Rocker wie 'The Man' das Feld bestellt, kann die Ernte kaum ertragreicher sein, weil der eigensinnige Crossover auf allen Hochzeiten den schönsten Tanz aufführt.



Machen wir es daher kurz, aber aussagekräftig: "Blueside" ist das Blues-Rock-Album des Jahres, die Coolness in kompositorischer Person und der würdigste Saisonabschluss, den man sich als Kenner der Materie wünschen darf. Hoffentlich beehren uns die Herrschaften schon bald in den hiesigen Clubs und feiern gemeinsam das tolle Material, das man auf diesem Album verewigt hat!



Anspieltipps: Dirty Woman, The Man