Zwischen langweilig und kurzweilig.

CHILDREN OF BODOM (COB) galt einst als eine der spannendsten und innovativsten Bands im extremeren Metal-Sektor, die ersten vier Alben ("Something Wild" bis "Hatecrew Deathroll") gelten für viele Melodic-Death-Metal-Fans als Klassiker, nicht nur für die Band, sondern für ein ganzes Genre - zu Recht! Danach scheinen Saitenhexer Alexi Laiho und Co in ein Loch der Unkreativität gefallen zu sein, zu sehr ruhte man sich auf einem Sound aus, der zwar stets die Handschrift von CHILDREN OF BODOM trug, doch wenn man ehrlich ist, nichts weiter als Selbstkopien war. Man wusste, was man bekommt, mehr als ein müdes Nicken, war meinerseits aber spätestens seit "Are You Dead Yet?" (2005) nicht mehr drin.



Dies ändert nun das zehnte Album "Hexed"? Nun, zumindest ansatzweise. Die erste Albumhälfte hinterlässt einen relativ ernüchternden Eindruck: Wieder der gleiche Sound, derselbe Groove, es werden die gleichen Ideen, wie seit über ein Dutzend Jahren verbraten, trotz Neuzugang Daniel Freyberg an der zweiten Gitarre. Ok, die Pedal-Tone-Spielerei in 'Glass Houses' ist nett, aber ist das alles?



Zum Glück nicht. Wer Geduld bewahrt, soll belohnt werden, denn mit 'Kick In A Spleen' wird nicht nur ordentlich Fahrt aufgenommen, es ist der Auftakt zu einem äußerst spannendem Triple, das den bisherigen, eher enttäuschenden Eindruck, fast vergessen lässt. Während 'Kick In A Spleen' das 'In Your Face' von "Hexed" ist, klingt 'Platitudes And Barren Words' wie ein Überbleibsel aus "Hate Crew Deathroll"-Zeiten und sprengt die üblichen Arrangements etwas auf. Den berühmten Vogel schießen die Finnen aber mit dem Titeltrack ab! Das neoklassische Gitarrenlick, das sich durch den Song zieht, erinnert an die frühe COB-Ära, Nostalgie und Gänsehaut pur! Ein Album auf diesem Niveau und alles wäre in Butter.



Doch danach geht es wieder etwas gemächlicher zu. Während 'Relapse (The Nature Of My Crime)' und 'Say Never Look Back' wieder sehr standardisiert sind, frage ich mich, was die Band auf Albumlänge noch zu erzählen hat. Zumal 'Soon Departed' unglaublich zäh-stampfend tönt, sowas brauche ich von COB nicht (mit der Ausnahme 'Angels Don't Kill'). 'Knuckelduster' (war bereits auf der "Trashed, Lost & Strungout"-EP 2004) wiederum hat nichts an seiner Klasse verloren und sorgt nochmal für kurzes Aufhorchen, eine gänzlich neue Nummer hätte ich trotzdem besser gefunden.



Nein, einen weiteren Klassiker hat CHILDREN OF BODOM mit "Hexed" nicht geliefert, jedoch ein Album mit sehr durchschnittlicher ersten Hälfte, sehr gutem Mittelteil und wieder mäßigerem letzten Viertel. Das geht in die richtige Richtung, ist für so eine Band der Größe und mit dem Backkatalog jedoch zu wenig.