Apocalyptic Compendium - 10 Years in Chaos, Noise and Warfare

Happy Birthday, ihr coolen Metalpunks!

Dass diese italienischen Metalpunks in den vergangenen zehn Jahren völlig unterm dem Radar abgetaucht sind, ist eigentlich ein Skandal. Denn dass CHILDREN OF TECHNOLOGY als räudiges Old-School-Ensemble eine Menge dazu beiträgt, den Geist der frühen 80er aufrechtzuerhalten, ist nach der Veröffentlichung des ersten Kompendiums unbestritten. Pünktlich zum 10-jährigen Bestehen hat die Band eine Compilation mit ihren bis dato wichtigsten Songs rausgehauen, auf der sich neben einigen Tracks aktuelleren Datums auch Demosongs und Rohversionen befinden, die aber genau jenen Spirit beschreiben, mit dem sich die Südeuropäer ganz locker an die Schandtaten der alten Schule anlehnen können. Zwischen VENOM, MOTÖRHEAD und den eher Punk-beeinflusten der NWoBHM ist eben noch ein bisschen Platz, den CHILDREN OF TECHNOLOGY nun zur Jubiläumsfeier noch einmal für sich beanspruchen möchte - und auch darf!

Die Italiener erfüllen keine hohen Ansprüche und wollen auch nicht originell sein; analog zu den vom Punk getriebenen Briten im goldenen Jahrzehnt des dort stationierten Heavy Metals werden sie vom Feeling geleitet, von einer extrem rauen Kraft, von der sich auch Cronos und Co. damals schon beflügelt sahen, die bei den Kindern der Technologie allerdings erst im vergangenen Jahrzehnt so richtig durchgreifen konnte.

Doch wen juckt die Zeit, wenn der eigene Stoff im Grunde genommen zeitlos ist? Und aus genau diesem Grund sollte man nicht lange zögern und sich das "Apocalyptic Compendium" ins Haus holen. Dreckiger, fieser und cooler hätte es auch Lemmy kaum auf den Punkt bringen können!