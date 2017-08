Kreativer und aussichtsreicher Underground-Stoff!

In der melodischen Schnittmenge von Black und Death Metal gehen reihenweise Underground-Bands baden, weil sie möglichst auf dem ersten Demo schon mit grenzensprengender Gewalt komponieren und die zwölf Töne möglichst neu erfinden wollen. Diese Skepsis bleibt bei der Ohrenlektüre von CHOROBAs Erstling "Infiziert" aus. Inzwischen ist sogar das zweite Album der Mülheimer Band erschienen, was uns aber nicht an der Besprechung des soliden Debüts hindern soll.



Als Zwei-Mann-Team spielt das Duo auf 53 Minuten technisch versiert auf, ohne dabei den Blick für's Wesentliche zu verlieren. Melodische Verführungen und brachiale Anleihen gehen auf den meisten Songs gekonnt Hand in Hand. Das klingt stellenweise auch etwas rumpelig, aber definitiv noch auf der Stufe "charmant". 'Akkourojin' ist ein gutes Beispiel für die Ambitionen von CHOROBA, hier biegt der Song ein paar Mal ab, anstatt kerzengerade ins Ziel einzulaufen. Das gefällt, auch wenn die teilweise echt starken Leads etwas im Durcheinander untergehen. Damit meine ich allerdings nicht die kurzen Heavy-Metal-Soli, die sich etwas deplatziert anfühlen.



"Infiziert" macht kurzzeitig Spaß, als Wachstumskandidat ist das Album bei mir aber noch nicht vorstellig geworden. Wenn die Arrangements auf dem neuen Album "Integral" weiter verfeinert werden und die Produktion der Musik mehr gerecht wird - ein erster Lauschangriff bei Bandcamp bestätigt das - sollte man sich aber definitiv mit der Band befassen. Da geht doch noch was im Underground!