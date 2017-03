Melodischer US Metal an der Grenze zum AOR.

Der Nachname des Leadsängers stand Pate für den Bandnamen bei den fünf Jungs aus Pennsylvania von CHRISTILLOW. 1990 hatten sie ein Demo-Tape bei Live-Gigs verkauft, und Heaven & Hell Records haben das tatsächlich ausgegraben und 500 mal auf CD pressen lassen - und schon halten wir "Standing In The Rain" in der Hand. Wer also meint, er hätte schon jede Rarität des US Metal ausgegraben, darf hier gerne den nächsten Schatz heben.



Es gibt hier ultramelodischen Metal mit Hang zum AOR, aber auch zum Hair Metal der 80er - in einem relativ unspektakulären Coverartwork verpackt, auch das Booklet spart für eine Wiederveröffentlichung erheblich an Informationen. Doch letzten Endes zählt die Musik, und die ist - ziemlich fein.



Das Eröffnungsriff erinnert gleich mal an mächtige BON JOVI-Klänge (bis 88), Sänger Christillow dagegen hätte auch bei einer melodischen US-Metal-Band wie FIFTH ANGEL eine gute Figur gemacht. Und ich sag's euch, Leute: Die Mischung passt. Mit dem passenden Label im Rücken und zwei Jahre früher wäre der große Durchbruch vielleicht gelungen, schließlich haben auch Bands wie SLAUGHTER ordentlich Kohle gescheffelt. 'Turn Me Loose Tonight' hätte zum Beispiel ein Single-Hit sein können, erreicht aber nie die Schmalzgrenze, so dass auch jeder KIT-Gänger zuschlagen kann. Mit 'The Climb' oder 'All I Want' gibt es härteres AOR-Material (es könnte sich auch JOURNEY-Songs handeln). Dabei gefällt mir überraschenderweise auch der etwas eigene Keyboard-Sound sehr gut.



Ein paar Mäkel gibt es aber doch. Das Instrumental 'Heaven's Gate' ist wahrlich unnötig und 'Little Angel Girl' ist einfach zu kitschig, zu belanglos. Das konnten etliche der damaligen Mega-Seller dann doch besser.



Insgesamt haben wir es nicht mit einem verborgenen Klassiker zu tun. Manchmal wird einem das ja so vorgegaukelt, dass jede "neue" US-Metal-Scheibe, die so auf den Markt kommt ein Klassiker sei. Was sich aber klar sagen lässt: Wer auf die musikalische Schnittmenge steht und seinen US Metal gerne mit Hair Metal und AOR angereichert mag, der kann hier nicht viel falsch machen. Natürlich wird die Klasse der Genre-führenden Bands wie SLAUGHTER, DOKKEN oder den überragenden FIFTH ANGEL nicht erreicht. Aber eine Stufe drunter rangiert dieses kleine Perlchen, das ich euch gerne zum Antesten empfehlen möchte.

Bei mir läuft die Scheibe jedenfalls regelmäßig.



Ach ja: 'What Goes Around' ist irgendwie kein JUSTIN TIMBERLAKE-Cover. Wenn ihr da genauso enttäuscht seid wie ich, seid zumindest beruhigt. (Ein Coverversion von ihm auf einem Album, das 1990 aufgenommen wurde, wäre auch etwas, das man Wunder nennen könnte. - PK) Der Song ist echt fein, eine der besten Nummern des Albums.



Anspieltipps: Turn Me Loose Tonight, Standing In The Rain, What Goes Around