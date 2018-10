Melodic Death made in Taiwan.

Fünf Jahre ist es her, dass Taiwans Melodic-Death-Metal-Flaggschiff CHTHONIC das letzte Album veröffentlicht hat. Seitdem ist in der Band bzw. in den Leben der Bandmitglieder viel passiert, insbesondere Fronter Freddy erlebt als Politiker viel außerhalb der Musik. Doch nach dieser langen Zeit ist der Zeitpunkt gekommen, sich wieder auf die Musik zu fokussieren. Das Ergebnis dieses Fokusses hört auf den Namen "Battlefields Of Asura".

CHTHONIC schafft es erneut, dem Melodic Death Metal einen eigenen Stil zu verpassen. Man hört zu jeder Sekunde die asiatische Herkunft der Band und erkennt sofort, dass es sich hier um Freddy Lim und seine Leute handelt. Auch wenn dieser Eindruck auf den letzten Alben noch deutlicher war, ist er auch auf "Battlefields Of Asura" präsent.

Herausstechend aus dem Gesamtsound ist natürlich wieder die Stimme von Freddy, der ständig zwischen Growls, und seiner heiser-screamenden Stimme wechselt und dabei sich auch in die Melodie der Instrumente einordnen kann. Insgesamt muss man der Truppe attestieren, wieder ein gutes Händchen beim Schreiben der Melodien gehabt zu haben.

"Battlefields Of Asura" benötigt jedoch bei aller Qualität eine gewisse Zeit bzw. diverse Durchgänge, um richtig zu zünden. Es fehlt so ein wenig der Übersong wie 'Takao', 'Broken Jade' oder 'Sail Into The Sunsets Fire'. Aber das ist natürlich auch eine extrem hohe Messlatte. Und man kann es natürlich auch so sehen, dass es bei jedem Hördurchgang etwas Neues zu entdecken gibt und der Langzeitspaß dadurch nicht verloren geht. Alles eine Frage der Sichtweise.

War das Vorgängeralbum "Bù-Tik" für mich ein 10-Punkte-Album, schafft es "Battlefields Of Asura" aufgrund des Fehlens eines echten Überhits auf "nur" 9 Punkte. Ich persönlich bin zudem sehr gespannt, wie die taiwanesische Version klingen wird, denn diese Versionen sind in meinen Augen bei CHTHONIC-Alben noch besser, als die englischen Versionen.