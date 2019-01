Tightrope Walk On The Ground

Mut zum Risiko - immer gut!

Severi Osala ist ein Kontrollfreak, der sich in einem Bandgefüge offenbar nicht allzu wohl fühlt - folgerichtig hat der finnische Musiker auf dem Debüt seines neuen Projekts gleich mal alle Instrumente selbst eingespielt und auch mit gut geölter Stimme auch noch die Growls und Shouts übernommen. Bei CIRCENSES läuft aber auch sonst nicht alles nach konventionellen Strickmustern: Das Material, das im Kern aus melodischem Death Metal und angeproggtem Thrash besteht, nimmt einige waghalsige Wendungen, möchte fordern und hier und dort auch provozieren und behält sich sogar das Recht vor, gerne mal den Ansatz einer Hookline zu zerstören, um einem weiteren Impulsausbruch Platz zu machen - gewagt, gewagt!

Doch die Rieiskobereitschaft beim Songwriting und der Mut in der letztendlichen Darbietung sind Faktoren, die man dem CIRCENSES-Mastermind hoch anrechnen muss, weil der qualitative Output von "Tightrope Walk On The Ground" durch die Bank anständig ist. Es dauert zwar erwartungsgemäß, bis man sich mit den manchmal verqueren Melo-Death-Arrangements vertraut gemacht hat, doch gerade weil der Funke nicht sofort überspringt und die Scheibe von einigen Twists & Turns geleitet wird, entwickelt man ein zunehmendes Interesse, das auch von den straighten Kompositionen am Schluss nicht mehr gebrochen wird.

Es fehlen zwar echte Übersongs bzw. jene Momente, die einen nicht nur wegen des gesteigerten Anspruchs zum Ausrasten bringen, doch unter Berücksichtigung der frühen Phase, in der sich dieses Projekt noch befindet, wollen die Erwartungen ohnehin nicht ins Unermessliche gesteigert werden - denn dort kann CIRCENSES momentan noch nicht liefern. Der finnischen One-Man-Show ist allerdings durchaus zuzutrauen, mit wachsender Erfahrung noch in höhere Sphären vorzustoßen und die skandinavische First Class irgendwann schon ganz souverän buchen zu können. "Tightrope Walk On The Ground" ist ein richtig guter Anfang einer definitiv verheißungsvollen Laufbahn.

Anspieltipps: Lunacy, My Mask