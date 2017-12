Mehr über Circle Of Salt

Roh, primitiv - und leider noch nicht ganz ausgereift

Aus Kanada kommt das Debüt von CIRCLE OF SALT, dem Projekt von Multiinstrumentalist Maikan. Er hat sich ganz dem atmosphärischen Schwarzmetall in seiner pursten und primitivsten Form verschrieben und drückt sich vollständig durch seine Musik aus. Soll heißen, dass es von CIRCLE OF SALT weder Social-Media-Profile noch irgendwelche Presseinformationen gibt und geben wird. Nun denn, lassen wir die Musik sprechen.

"Suffer The Cold" besteht aus zwei Songs mit deutlicher Überlänge und wurde komplett von Maikan komponiert und eingespielt. Auf dem Cover ist einfach ein Foto von einem Baum bei Dunkelheit abgebildet, selbst auf Bandlogo oder Albumtitel wurde verzichtet. Mehr Purismus geht schon fast nicht mehr. Die Musik selbst ist wie erwartet sehr roh und primitiv, leider wurden sowohl Gesang als auch Schlagzeug recht leise gemischt, so dass beides manchmal nur im Hintergrund wahrnehmbar ist.

Bei den Gitarren beherrschen dissonante Riffs das Geschehen, die meistens auch sehr getragen und langsam daherkommen. Geschwindigkeit erzeugt bei CIRCLE OF SALT offenbar nur das Schlagzeug. Schlecht klingt das allerdings nicht, stellenweise sogar episch. Besonders dann, wenn die Drums aussetzen oder auch mal einen langsameren Rhythmus spielen. Auffallend ist, dass beide Songs mehrere lange Passagen enthalten, in denen wenige Riffs in Dauerschleife wiederholt werden. Dazu gibt's dann im Hintergrund noch etwas leisen Gesang und sphärische Keyboardsounds. Klar, das erzeugt Atmosphäre, aber eben auch Längen, wenn man es übertreibt.

Genau diese Längen sind meiner Meinung nach auch das Problem von "Suffer The Cold". Bei Longtracks ist es eben immer ein schmaler Grat, auf dem man wandert, wenn man den Zuhörer über die komplette Spieldauer bei der Stange halten will. Bei den beiden Songs der Scheibe erscheint es, als wurden sie an einigen Stellen künstlich gestreckt, ohne jeglichen musikalischen Mehrwert. Schade eigentlich, denn gute Elemente enthalten beide Tracks. Die dichte Atmosphäre, für die kanadischer Black Metal ja im Allgemeinen bekannt ist, kommt zwar immer wieder durch, kann aber nie über die gesamte Dauer eines Songs aufrechterhalten werden.

Beinahe hätte ich vergessen, dass wir hier ja über das Debütalbum von CIRCLE OF SALT reden. Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist "Suffer The Cold" ein mehr als ordentliches Scheibchen geworden, das es versteht, mit einfachsten Mitteln eine dichte und düstere Atmosphäre zu schaffen. Doch leider verfügen die beiden Songs auch über Längen, da mehrere Passagen einfach in Dauerschleife wiederholt werden. Hinzu kommt der eigenwillige Mix des Albums, bei dem leider Gesang und Drums viel zu leise weggekommen sind. Wenn es Maikan schaffen sollte, diese angesprochenen Mängel mit seiner nächsten Veröffentlichung zu beseitigen, dann dürfen wir uns auf einen echten Geheimtipp kanadischen Schwarzmetalls freuen.