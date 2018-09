Wirft noch keinen eigenen Schatten.

Ich freue mich immer, Bands von etwas abseits der rock-metallischen Landkarte unterstützen zu dürfen. Leider schaffen es die Russen von CIRCLE STORY aus St. Petersburg, ihrem Modernen Alternative Rock/Modern Metal so amerikanisch klingen zu lassen, dass man ihre Herkunft kaum erahnen kann. Produktionstechnisch lässt man zwar nichts anbrennen, alles klingt sauber, druckvoll und transparent, wenn auch dabei etwas klinisch und kalt. Und auch wenn die Stimme etwas von Mike Patton von FAITH NO MORE hat, schafft sich die Band in ihrem Sound kaum ein Alleinstellungsmerkmal und die Songs wirken in ihrer Art schon tausendmal gehört. Man möchte sich zu DROWNING POOL, KLOGR, FIVE FINGER DEATH PUNCH oder TREMONTI und ähnlichen Bands gesellen, schlägt sich phasenweise auch ganz ordentlich ('Forgotten Sunrise' oder 'Disinterated'), und ist in Sachen Professionalität und Hingabe auf jeden Fall im grünen Bereich. Aber dass man nach dem Hören sagt "au ja, das war jetzt aber mal was", dazu fehlt einfach (noch) die gewisse Pfiffigkeit.