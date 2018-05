Soundtrack der nächsten Monate?

Es gibt zwei Besonderheiten an CITY LIGHT THIEF, die mir spontan einfallen. Zum einen ist es die lokale Nähe zu den Rheinländern. Zum anderen – das war auch bei "Vacilando" so und ist auf der Band drittem Album nicht anders – ist CITY LIGHT THIEF einfach nicht in irgendeine Genre-Schublade zu stecken. Und das ist absolut positiv gemeint, sodass der Titel ihres neuen Albums "Nothing Is Simple" wortwörtlich verstanden werden kann. Irgendwo zwischen Emo, Post Hardcore, Indie, Alternative und stellenweise sogar einem Hauch von psychedelischen Elementen, aber stets radiotauglichem Flair, springen die Jungs eifrig umher. Doch trotz der Genre-Vielfalt verliert die Band niemals ihr Ziel aus den Augen und verbindet sämtliche Elemente mit einem bandtypischen, roten Faden, als wäre es das einfachste der Welt.



Dass CITY LIGHT THIEF zwischen poppig-melodischen und nachdenklich-düsteren Sequenzen pendeln, bewies uns schon die vorab ausgekoppelte Single, deren beiden Stücke – 'Death Trip' und 'Trickster' – auch auf "Nothing Is Simple" zu finden sind. Sänger Benni singt flexibel und unterstreicht in jedem Augenblick die Emotionalität der Instrumente – in Kombination explosiv und unvorhersehbar. Generell ist das Überraschungsmoment vollkommen auf der Seite der Band. So sind 'Somersault', 'Infinity Loop', 'Say Yes To Everything' und 'No One Nowhere' in ihrer Ausrichtung vollkommen unterschiedlich, tragen sie jedoch allesamt die dick unterstrichene Handschrift CITY LIGHT THIEFs.



Eine Vielzahl der Songs, auch wenn man wie auf "Vacilando" ihnen durchaus Zeit geben muss, damit sie sich festsetzen können, bekommt man auch Tage später nicht mehr aus dem Ohr. Knackig, abwechslungsreich, zeitgemäß und auf zack, Genrefreunde werden hier ihre helle Freude haben.

Richtig, die Songs gehen noch schneller ins Ohr, sind in den kommenden Sommertagen eine absolute Wonne und machen Lust auf Mehr. Mit "Nothing Is Simple" ist CITY LIGHT THIEF ein kompaktes, aber auch vielseitiges Album geworden, das die verschiedensten Emotionen nicht scheut und gerade aufgrund der Vielseitigkeit und Flexibilität von Mal zu Mal zu wachsen scheint. Und wenn man mit 'Somersault', Nomen-est-Omen 'To Hysteria' und der 'Body Horror'-Psychedelic-Geheimwaffe auch noch amtliche Hits vorzuweisen hat, scheint die Band auf dem ach so wegweisenden, dritten Album nicht allzu viel verkehrt gemacht zu haben, oder?