Grandioser Angriff auf das NEUROSIS-Monopol.

Was würde wohl bei CLAMFIGHT passieren, wenn die Riffmaster aus Philadelphia hier und dort noch ein bisschen mehr Arbeit in den Gesang investieren würden? Auf ihrer dritten Scheibe zaubern die vier Schulfreunde so viele geniale Gitarrensounds aus ihren Verstärkern, dass einem gerade in den Solopasagen schon fast schwindelig werden kann, so easy wird hier dreckigster Heavy Rock zelebriert. Die einzige Zutat, die auf diesem maximalen Niveau nicht ganz mithalten kann, ist die Stimme von Drummer Andy Martin - doch dafür liefert er an den Kesseln einen umso stärkeren Job an. Ausreichende Kompensation? Nicht ganz, aber vielleicht sollte man sich auch nicht auf dieses eine Merkmal versteifen!

Es sind nämlich ganz andere Qualitäten, mit denen man sich auf "III" viel lieber beschäftigen mag, und da reden wir vor allem über die mächtigen Riffs, die von Beginn an den Unterschied machen. CLAMFIGHT ist immer noch dem Sludge-Business treu, geht aber nicht den Weg der größtmöglichen Brachialität, sondern wählt zunächst einmal alles aus, was massiv rockt. Die Arrangements sind folgerichtig einprägsamer als beim typischen Genre-Act, und instrumentale Demonstrationen mit einem solch verspielten Charakter, wie sie im Finish von 'Selkie' auftauchen, kann man auch nicht als handelsüblich bezeichnen. Aber eben solche Momente zeichnen das Album auch aus. Die ganz großen Highlights sind jedoch die beiden Longtracks, die den neuen Longplayer einrahmen. 'Whale Road' ist als Opener eine echte Macht, getragen von epischen Melodien, dann aber ständig in neue richtungen gelenkt und bis zum Schluss voller Überraschungen - ein Monstertrack, den die Band später nur noch mit 'History Of The Earls Of Orkney' übertreffen kann. Wäre der Gesang hier noch eine Spur eindringlicher, wäre das NEUROSIS-Level spätestens hier voll und ganz erreicht. Aber die Begeisterung muss man deshalb sicher nicht einstellen; im Gegenteil: CLAMFIGHT ist endlich oben angekommen und mittlerweile eine der wichtigsten Bands im dreckigen Doom-Ableger!

Anspieltipps: Whale Road, History Of The Earls Of Orkney