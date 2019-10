Neuauflage des großen Klassikers.

Im Oktober und November erscheinen verschiedene neue Versionen von "London Calling". Ohne Zweifel ist das Doppel-Album von THE CLASH auch vierzig Jahre nach der Veröffentlichung einer der großen, unumstrittenen Klassiker der Rock-Geschichte. Mir liegt zur Rezension die Doppel-CD-Version vor, die 19 Songs wurden dabei wie beim Vinyl auf zwei Tonträger geteilt (bei 64 Minuten Spieldauer). Der Schriftzug wurde auf ein transparentes Slipcase gepackt, so dass man das legendäre Coverfoto in voller Pracht bewundern kann. Neben den Vinyl-Repikla findet man sonst allerdings kein weiteres Material. Diese Version ist sicher nur für Alles-Sammler von Belang. Interessanter dürfte da die Doppel-LP-Version sein - wobei auch hier eine nur vier Jahre alte Version noch zu sehr fairen Preisen neu gekauft werden kann.

Das wirkliche Schmankerl dürfte da das "London Calling"-Scrapbook sein, ein 120-seitiges Hardcover-Buch, das die Entstehungsgeschichte des Albums dokumentiert. Lyrics, Notizen, Fotos und natürlich das Album auf CD sind hier beigelegt. Leider liegt mir dieses opulente Werk nicht vor. Fans der Band im Allgemeinen und des Albums im Speziellen sollten hier im November aber sicher zugreifen.

Jetzt könnte ich hier noch ausführlich auf die Musik eingehen. Aber mal ehrlich, ist über "London Calling" nicht schon alles geschrieben worden? Platz 8 in der Liste der 500 größen Alben aller Zeiten im Rolling Stone-Magazin, Platin in den USA und Großbritannien, die Aufnahme in die Grammy Hall Of Fames... das wohl größte Punk-Album aller Zeiten ist vor allem deshalb so phänomenal, weil es die Energie des Punk mit einer Melange anderer Genres anreicherte. Reggae, Ska, R&B, Pop, Jazz und unserer geliebter Hard Rock waren hier zu hören auf einem Album, das vor allem auch die Tür zum Post Punk weit aufgestoßen hat. Und Songs wie 'London Calling', 'Brand New Cadillac', 'Spanish Bombs', 'Death Or Glory', 'Guns Of Brixton' oder 'Clampdown' dürfte eh fast jeder kennen.

Sicher bietet dieser Rerelease Leuten die Chance, sich endlich mal mit diesem essenziellen Rock-Album auszustatten. Für alle, die das Album schon besitzen, sollte nur die Überlegung eine Rolle spielen, ob ihr das Scrapbook braucht. Sonst ist dieser Rerelease eher unnötig.

Anspieltipps: London Calling, The Guns Of Brixton.