Flying In A Cloud Of Controversy (Legacy Edition)

Würdevolle Huldigung

An sich bereits 2011 erschienen, wird nun eine sogenannte "Legacy"-Edition der letzten Studio-Scheibe des aus Detroit stammenden Gitarristen und Sängers David Neil Cline aufgelegt. Diese ist auf 300 Einheiten streng limitiert und wird von City Of Lights / Rock It Up Records in Zusammenarbeit mit der Familie des 2015 freiwillig aus dem Leben geschiedenen Künstlers auf den Markt gebracht.

In Form eines überaus üppigen Geräts, das neben den 14 ursprünglichen Tracks auch noch fünf Bonus-Songs zu bieten hat, und zwar das bisher unveröffentlichte 'Mental Baggage', das ebenso auf keinem der drei Studioalben des auch als Produzenten tätigen Musikers zu findende 'Toothbrush' sowie die sogenannten "Legacy-Tracks" 'Take It Or Leave', 'Crazy Dream' und 'U', die das Package fein abrunden und zusammen mit den vom Original her bekannten Tracks einen wirklich guten Überblick über das späte Schaffen des hierzulande leider niemals wirklich entsprechend honorierten Saitenflitzers bieten.

Vielleicht lag es ja genau daran, dass David zwar ein überaus begnadeter Gitarrist war, in erster Linie als Songwriter agierte und es in keiner Phase seiner Karriere (die an sich schon 1979 bei einer Formation namens PREDATOR begann) darauf anlegte, sich als Solist oder gar Virtuose zu etablieren. Im Gegenteil, er hielt sich als Künstler immer eher vornehm im Hintergrund, verstand jedoch sein Handwerk in jeder Weise und wusste seine Fans in erster Linie mit seinen Songs, die allesamt irgendwo in der Schnittmenge aus gemäßigten, Gitarren-dominierten Hard Rock-Klängen in Machart der späten RAINBOW oder MSG sowie typischem US Hard Rock der Kategorie Y & T oder härterer MR.BIG zu verorten sind, über all die langen Jahre zu erfreuen.

David - was auch immer dich zu deiner Entscheidung getrieben hat, wir können nur hoffen, dass es für dich die richtige war. Mit "Flying In A Cloud Of Controversy" erhältst Du posthum eine überaus würdige Ehrerbietung! Ruhe In Frieden!