Chaos-Grind ohne Punkt und Komma

Wüstes Gebrüll, ein paar mathematische Formeln im Grindcore-Style und letztlich vor allem reichlich Hektik und Chaos: Willkommen in der Welt von CLOSET WITCH. Das Quartett aus Iowa zeigt auf seinem ersten Silberling nicht sonderlich viel Feingefühl, sondern trümmert mit einem Höchstmaß an Aggression alles in Grund und Boden, was sich nicht auf anderem Wege beseitigen lässt. Euphoriegarantie? Tendiert gegen Null...

Denn nach wenigen Sekunden hat man eigentlich schon alles gehört; "Closet Witch" ist eine durchgängige Demonstration eintöniger Grindcore-Verwüstung, zielstrebig im Hinblick auf das destruktive Erscheinungsbild des Longplayers, langweilig aber schließlich, weil die Band überhaupt nichts unternimmt, um dem steten Einerlei einmal Einhalt zu gebieten oder mit gezielten Tempowechseln oder auch nur einem minimalen Wechsel der Stimmlage etwas mehr Abwechslung zu generieren. Alles klingt gleichförmig, und auch wenn eine gewisse Variation auf instrumentaler Basis zu verzeichnen ist, gelingt es Frontdame Mollie immer wieder richtig gut, den kleinsten Anflug von Interesse zu zerstören, indem sie einfach nur brüllt, brüllt und brüllt - und das ohne einen Anflug von Leidenschaft.

Das Chaosgeballer, das CLOSET WITCH hier entfesselt, dürfte auch absolute Grind-Fanatiker nicht packen. Im Gegenteil: Wenn höchste Aggression total langweilig klingt, ist irgendetwas verdammmt schief gelaufen.