Epischer NWoBHM-Klassiker, endlich bezahlbar auf CD!

Nach und Nach wurde der Backkatalog der Zweite-Reihe-NWoBHM-Truppe CLOVEN HOOF mittlerweile auf CD veröffentlicht. Das erste, selbstbetitelte Full-Length-Album war aber kaum zu bezahlbaren Preisen erhältlich. Ich erinnere mich, wie ich mal gegrübelt habe, ob ich 40 € dafür investieren soll... Doch damit ist jetzt hoffentlich Schluss. Gemeinsam mit etlichen anderen NWoBHM-Klassikern gibt es diese famose Scheibe jetzt endlich wieder auf CD, und sie brennt sich dem Hörer sofort ein.



Ich kannte das Album noch nicht, obwohl ich jede andere Scheibe der Band im Regal stehen habe, und trotzdem fühlte ich mich schon beim ersten Durchgang zu Hause. Das liegt nicht nur daran, dass mir ein paar der Songs auch von anderen Veröffentlichungen bekannt sind, sondern v.a. am insgesamt durchgehend starken Material. Hier gibt es kein Füllmaterial!



Einige Leute finden, dass die Band erst mit ihrer US-Metal-Phase 88/89 wirklich wichtig wurde. Auch ich liebe diese Alben, aber: Auch das Frühwerk besticht schon mit epischem, zutiefst im Metal verwurzelten Songmaterial. Hier neigt sich die NWoBHM schon weit in den Sound der späteren 80er hinein, ohne die eigene Verschrobenheit zu verlieren.



Einzelne Songs herauszugreifen würde den anderen Unrecht tun, aber bei zwei Nummern kann ich es trotzdem nicht lassen: 'The Gates Of Gehenna' ist zurecht einer der großen Hits der NWoBHM und sollte wirklich jedem Metal-Fan ein Begriff sein - eigentlich schon früher, hochklassiger Epic Metal. Und 'Nightstalker' ist eine frühe Hymne dieser Jungs, die noch deutlich kauziger klingt, als das Spätachtziger-Werk der Truppe.



Hervorheben möchte ich den eigenständigen Gesang von Frühvocalist Water, das schneidende Gitarrenspiel, die wunderbaren Riffs und natürlich die erdige Produktion, die so herrlich angestaubt riecht und dadurch mitreißt. Wem das Album auf CD noch fehlt: Von mir gibts eine uneingeschränkte Kaufempfehlung, denn dieses Album sollte in jedem Metal-Haushalt zu finden sein. Zu meckern habe ich irgendwie nichts gefunden - na gut, doch: Der 'March Of The Damned' (ein Instrumental) ist zu lang geraten.



Ach ja: Als Bonus gibt es drei gut hörbare, ziemlich wilde und teils hardrockige BBC-Session-Aufnahmen aus dem Jahr 1983. Kann man haben, muss man aber eigentlich nicht. Da sie aber nicht stören, ist das schon ok. (Trotzdem, mal ehrlich: Der Großteil der Bonus-Tracks auf Rereleases ist unnötig).



Anspieltipps: Nightstalker, The Gates Of Gehenna, Return Of The Passover