Der Hype ist gerechtfertigt!

Die Australier CLOWNS sind schon lange kein Geheimtipp mehr in der Hardcore-Szene, das sollte spätestens seit ihren Auftritten beim Wacken Open Air oder dem Ruhrpott Rodeo im vergangenen Jahr klar sein. Da ist es natürlich auch kein Wunder, dass das einzige Gastpiel der Truppe hierzulande in der Berliner Zitadelle im kommende Juli bereits lange im Voraus ausverkauft war. Anlass für den Besuch des Fünfers ist dabei der neue Silberling 'Nature/Nurture', der diese Tage die schwere Nachfolge des bärenstarken "Bad Blood" aus dem Jahr 2015 antreten muss.

Doch schon der knackige Opener 'Bland Is The New Black' mit seinen knapp zwei Minuten Spielzeit, die mit einem wilden Sturm aus Riffs und Chaos gefüllt werden, lässt erahnen, dass die Australier nichts von ihrem Biss verloren haben. Das folgende 'Soul For Sale' beginnt dann zwar erst einmal mit fast verträumten Clean-Gitarren, bevor sich der Track aber auch schnell wieder zu einer melodischen Hardcore-Hymne aufschwingt, die jede Menge Spaß macht. So präsentieren bereits die ersten zwei Songs auf einen Mikrokosmos reduziert alles, was CLOWNS und ihren neuen Silberling ausmacht. Selten habe ich eine Band gehört, die so spielend zwischen wunderbaren Melodien, aggressiven Passagen und ungestümem Chaos hin und her wechseln kann, ohne dabei den roten Faden aus den Augen zu verlieren. Star der Show ist dabei eigentlich Fronter Stevie Williams, der immer zwischen Shouts und angezerrtem Klargesang pendelt, in beiden Gefilden aber eine mehr als gute Figur macht. Noch beeindruckender wird die Gesangsdarbietung, wenn sich auch noch Basserin Hanny J mit ihrer Stimme einmischt und Stevies ungestümen Vocals eine Harmonie hinzufügt. Gepaart mit einem guten Gespür für die Balance zwischen Aggressvität und Eingängigkeit entstehen so elf Tracks, die wohl ganz besonders bei den Liveshows des Fünfers für jede Menge Bewegung und Schweiß in den Reihen des Publikums sorgen werden.

Insgesamt untermauert "Nature/Nurture" ganz klar die positive Entwicklung, die sich bereits mit "Bad Blood" angedeutet hat. Ich muss zugeben, dass ich vor dem ersten Genuss der Scheibe doch etwas skeptisch war, ob der "Hype" um die Australier wirklich gerechtfetigt ist. Doch spätestens nach dem zweiten Hördurchlauf des Silberlings muss jedem Hardcore-Fan klar sein, das wir es hier mit einem der vielverspechendsten jungen Acts der Szene zu tun haben. Wer CLOWNS bisher noch kein Ohr gegönnt hat, der sollte das spätestens mit dem neuen Album schleunigst nachholen.