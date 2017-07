"Don't Be Afraid", She Whispered And Disappeared

"Don't Be Afraid", She Whispered And Disappeared

Bangemachen gilt nicht!

Drei Songs mit einer Gesamtspielzeit von mehr als einer Dreivietelstunde? Nun, zum Einstand soll eben geklotzt werden, und das können sich die Musiker von CODEIA auch bedenkenlos erlauben, da der Stoff ihrer ersten Scheibe direkt klare Maßstäbe definiert - auch für all das, was die Jungs aus Baden-Württemberg in Zukunft noch aushecken werden!

Die Post-Metal-Konstrukte auf "Don't Be Afraid" sind sicherlich gewagt, da sie schier unendlich lang gezogen werden. Doch der hypnotische Effekt stellt sich vergleichsweise zügig ein, die gelegentlichen Abstecher in die Welt der psychdelischen Klänge glückt ebenso überzeugend wie die wiederkehrenden Abwandlungen aus dem Ambient-Bereich, und wenn man nach einem 22-minütigen Opener wie 'Lost In Translation' bereits völlig verblüfft zugestehen muss, gerade etwas verdammt Großes erlebt zu haben, kann man sicher sein, dass CODEIA sich szeneweit schnellstens eine große Fanbase erkämpfen wird.

Doch der Drops ist nach diesem Mammuttrack längst noch nicht gelutscht, schließlich hat das Quartett zwei weitere Monster-Epen am Start, die nicht minder beeindruckend neue Klanglandschaften erkunden wollen. 'Shaping Stone' entpuppt sich dabei als relativ relaxter Track mit gelegentlichen Chillout-Momenten, der schneller auf den Punkt kommt, im Grunde genommen aber auch eine extreme Tiefe erreicht, die sich vor allem in den wechselhaften Harmonien wiederspiegelt. 'Facing Extinction' ist schließlich ein Leckerbissen für alle Liebhaber des progressiven modernen Metals und konkret ein Fest für Gönner von TOOL und A PERFECT CIRCLE. CODEIA geistert hier im Umfeld der Legenden herum, interpretiert die Materie ähnlich eindringlich, schafft sich mit einigen kurzen Widerhaken aber auch die ANkerpunkte, die den Song nichts ins Uferlose steuern lassen. Auch hier gilt: Feine Soundscapes, tolle Melodien und eine intensive Performance sichern die Begeisterung.

Und Letztgenannte ist jedem sicher, der das neue Album dieser aufstrebenden Newcomer mit einer gezielten Auseinandersetzung belohnt. "Don't Be Arraid" ist ein wirklich packendes, außergewöhnlich reifes Debüt!

Anspieltipp: Lost In Translation