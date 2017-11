Horror, kein Punk.

"Der Horrorpunk ist tot", ließ vor Kurzen ein Vertreter der düsteren Musik verlauten. Natürlich halten Speerspitzen der Szene wie THE OTHER oder KITTY IN A CASKET zwar auch weiterhin die Stange hoch, doch der Schub an neuen Bands, welche den Drive und den Schwung der Großen besitzen, bleibt tatsächlich nach wie vor aus. Mitnichten ein Problem, welches sich auf unseren Kontinent beschränkt, wenn man sich "Between Death And Dead" von COFFIN CAROUSEL aus Down-Under zu Gemüte führt.



Sieht man von der scheußlich matschigen Abmischung des thrashig angehauchten Punk ab, bleibt nach wie vor ein recht dürftiges Erlebnis auf dem Tonträger zurück. Sehr nasal und monoton der Gesang schon auf 'Pale Raven Sky', es braucht einige Zeit, um überhaupt in den Takt zu kommen. Bei Weitem kein Qualitätsmerkmal für die Australier. Auch auf den weiteren Titel beschränkt man sich auf das Nötigste, einzig und alleine das THE SURPREMES-Cover 'You Keep Me Hanging On' hat so etwas wie einen Wiedererkennungswert. Horror? Ja. Punk oder gar Horrorpunk? Auf gar keinen Fall.