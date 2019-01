Melodic Death im Ruckelmodus

Fassen wir es kurz zusammen: COILED AROUND THY SPINE bedient den Markt des melodischen Death Metals mit einer Reihe von Midtempo-Kompositionen, die zwar allesamt den nötigen Biss mitbringen, musikalisch aber dann doch eher zweitrangig interessant sind, weil das groovige Einerlei auf Dauer nicht vollständig überzeugen kann - und die Hooklines ebensowenig.

"Shades" versteift sich langfristig auf thrashige Gitarrensounds und Melodiebögen, denen man offenbar nicht wirklich zutraut, ein paar Widerhaken zu setzen. Anders lässt sich jedenfalls nicht erklären, warum die italienisch-amerikanische Combo nur ganz selten auch mal den Mut hat, sich von jenen Harmonien treiben zu lassen oder die teils sehr verspielten Leads mal in den Vordergrund zu stellen. Tracks wie 'God Mode' und 'Sick' zeigen hier durchaus gute Ansätze, aber unterm Strich ist auch hier viel zu viel Stückwerk ersichtlich, weil die Band den Fluss der Songs mit einigen zu abrupten Breaks unterbricht - schade eigentlich, denn viele Ansätze, die COILED AROUND THY SPINE auf "Shades" untergebracht hat, sind mehr als gut.

Doch in der Summe fehlt es der neuen Scheibe dieser jungen Truppe einfach an aufreizenden Momenten, auf die man sofort anspringt; die gelegentlich Elchtod-kompatiblen Riffs gehen weitestgehend in Ordnung, die Performance ist auch nicht von schlechten Eltern, aber auf der Suche nach dem gewissen Etwas, das den Sound von COILED AROUND THY SPINE zum augenblicklichen Zeitpunkt auszeichnen könnte, ist die Band noch nicht fündig geworden. "Shades" ist - wie so häufig - kein schlechtes Album, aber den finalen Kick liefert die Scheibe definitiv nicht!

Anspieltipp: Sick