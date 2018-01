Einfach nur schön!

Melodien und Emotionen: Das sind die Kernpunkte, die von COLD READING auch auf dem aktuellen Werk an die Front gestellt werden und mit denen sich die Schweizer auch im neuesten Anlauf grandios präsentieren. Es sind zwar nur vier Songs, die es auf "Sojourner" geschafft haben, doch in den knapp 20 Minuten, die das neue Album der Eidgenossen andauert, werden so viele butterweiche Harmonien an die Oberfläche gespült, dass man schier unersättlich in die fast schon romantische Klanglandschaft eintauchen will, die COLD READING erneut erschaffen hat. Doch leider ist dann auch wieder viel zu schnell Feierabend.

Denn die einzig betrübliche Tatsache zu dieser EP ist wirklich ihre eingeschränkte Spieldauer. Die Band kreiert vier wunderschöne Epen, die in ihrem intimen Setting von eleganten Melodien und der eindringlichen Stimme von Michael Portmann getragen werden, sich derweil immer wieder neu erfinden, ohne dabei den herrlichen Fluss der Kompositionen zu unterbrechen. Und das Schöne dabei: Kitsch ist den Schweizern völlig fremd. "Sojourner" braucht keinen Pomp, die Arrangements sind nicht künstlich aufgebläht, und auch wenn der Mainstream in den gelegentlich etwas poppigen Strukturen winkt, bewahrt sich die Band ihren Independent-Charakter alleine schon durch die verträumte Ausstrahlung des Materials und den Verzicht auf allzu leicht verdauliche Singalongs.

Es lassen sich letztendlich sehr viele Umschreibungen für die Songs dieser EP finden, aber eine ganz schlichte Beschreibung trifft es noch viel eher auf den Punkt: "Sojourner" ist ein einfach schönes Erlebnis - nur leider auch ein sehr kurzes!

Anspieltipps: Sojourner, Scratches