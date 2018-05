Where It All Began

Das Leben eines Schmetterlings: Spannend oder öde?

COLDBONES ist eine neue Band aus dem vereinigten Königreich, die sich stilistisch dem instrumentalen Post Rock verschrieben hat. Und sie ist auf den ersten Eindruck durchaus gut. Thematisch behandelt man eine Geschichte, die postrockiger gar nicht sein könnte, nämlich den Lebenszyklus eines Schmetterlings. Das ist ja bekanntlich ein kleines, unscheinbares Tierchen, das seine Faszination erst dann ausübt, wenn man es genauer betrachtet und das während seine Morphogenese viele gewaltige Transformationen durchmacht.



Leider wird COLDBONES' Musik dem Potential, das diese Idee bieten könnte, bei nährerer Betrachtung nur bedingt gerecht. Die anmutigen, raumfüllenden Klänge sind zwar durchaus dienlich, sich in das Leben des kleinen Flattermanns hineinzuversetzen, aber irgendwann lässt man ihn dann doch eher wegfliegen und schaut, was sich da noch so auf der Wiese tummelt. Mit anderen Worten: Dauerhaft spannend ist die Musik nicht. Dabei zählt COLDBONES schon zu den luftigeren und frischeren Vertretern des Stils, die Songs sind eher kurz und meist flott gehalten. Doch die Dynamik ist mehr oder weniger immer dieselbe, es schwillt an und ab und an und ab und am Ende weiss gar nicht mehr, ob man den Song schon gehört hat oder nicht. Die ätherische Leadgitarre schwebt meist über der allen Raum erfüllenden Musik, spielt aber selten mal eine Melodie, die auch wirklich hängen bleibt. Und am Ende bleibt der Eindruck, alles schonmal woanders gehört zu haben, ohne genau spezifizieren zu können, welcher der postigen Vorreiter-Bands hier den größten Einfluss hatte. Schwammig alles bei COLDBONES.