Noch mit Luft nach oben

Verhältnismäßig lange hat es gedauert, bis die Bonner Musiker von COLDSPOT mit wieder mit neuem Material am Start sind. Doch acht Jahre nach dem Debüt "Heldenlos" und viereinhalb nach der darauffolgenden EP "Hope Against Reality" steht "Sieben" endlich in den Startlöchern und darf von Thrash-Metal-Fans, zu denen ich mich fraglos zähle, begutachtet werden.

Dass die neun neuen COLDSPOT-Stücke von niemand Geringerem als Dan Swamö gemastert wurden, hört man sofort: Der Sound ist mehr als amtlich, die Drums druckvoll, die Riffs knackig und selbst die zwischenzeitlichen Death- und Core-Elemente kommen überaus klar und sauber herüber. Über die Distanz von knapp 45 Minuten belegen 'About Life And Death', 'Still Alone' und mein persönlicher Liebling 'Sieben' dies am anschaulichsten.

Und durch die vielen, genrefremden Nuancen kommt auch die Abwechslung nicht zu kurz. Das einzige, was auf "Sieben" negativ auffällt, bezieht sich leider auf den arg limitierten Gesang, der sich durch die gesamte Spielzeit zieht. Hier fehlt der Biss, das Gift und die Galle, die in diesem Genre ganz gerne gespuckt werden, um der Aggressivität nicht nur auf instrumentaler Ebene Ausdruck zu verleihen. Durch die eher heiseren und viel zu selten aus sich herauskommenden Vocals geht leider ein gutes Stück Potential verloren, das selbst die dicksten Riffs und massivsten Doubleblass-Attacken nur schwer kompensieren können.

Nichtsdestotrotz können und dürfen Genre-Fans sehr gerne einen Lauschangriff durchführen und sich selbst von "Sieben" überzeugen. Denn schließlich ist der Gesang nicht das wichtigste Element im Thrash Metal. Was wäre unser geliebtes Subgenre, wenn kein Herz und keine Seele dahinterstecken würden? Diese Punkte sind bei COLDSPOT nämlich definitiv vorhanden.