Solides Debüt.

Nachdem sie sich mit einer Demo und zwei bereits erschienen EPs derart vorsichtig an ihr erstes Debüt-Album herangetastet haben, entfesseln die Melodic Death Metaller von COLLAPSED MINDS mit "Dead End Theory" nun ihre ganze brachiale Energie.



Es klingt wie ein Freischlag, wenn schon auf dem Opener 'Silent Revolution' die saftigen Gitarrenriffs auf fette Growls treffen – ein schnörkelloser Beginn ohne Rücksicht auf Verluste läutet COLLAPSED MINDS damit den Langspieler mit einem harschen Brecher ein. Nicht immer bleibt "Dead End Theory" allerdings so rigoros. Im Laufe der Titel mischen sich immer wieder groovende Beats und spielerisch leichtfüßige Gitarrensoli, ebenso wie coole Downstrokeparts der Saiteninstrumente unter die treibende Musik der Bayern aus Passau.



Ein besonderes Kleinod auf dem Album ist dabei die Nummer 'Messiah 4.0' – ein Song, bei dem COLLAPSED MINDS sich mit ihrem Können sowohl instrumental als auch stimmlich aus dem Fenster lehnen und dabei den heiklen Balanceakt zwischen synthetischen Stimmungshebern und knüppelhartem Death Metal bestehen. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch das Lied 'Infinite Maze', in meinen Ohren die Anspieltipps auf "Death End Theory". Summa summarum liefert COLLAPSED MINDS damit einen Erstling, der die Band gleich einmal auf eine solide Basis in der Szene stellt. Da hat sich das Warten durchaus gelohnt!