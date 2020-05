Verdammt räudiges und abwechslungsreiches schweizer Thrash-Metal-Feuerwerk.

Die Schweizer Company Of Mainiacs, kurz auch COMANIAC genannt, sind so etwas wie die Lieblings-Frickel-Thrasher meines Kollegen Holger Andrae, der die beiden Vorgängeralben "Return To The Wasteland" und "Instruction For Destruction" mit der Vergabe von jeweils 9,5 Punkten komplett abfeierte. Dies lies mich wiederum gespannt aufhorchen, zeichnet diesen geschätzten Kollegen doch ein hohes Maß an gutem Geschmack aus. So dachte ich mir, ein Antesten dieser relativ jungen Burschen dürfte also auf keinen Fall schaden.

Nach einigen Spins von "Holodox" kann ich Holgers überschwängliche Lobeshymnen bestens nachvollziehen, denn was da aus meinen Kopfhörern schallt, ist musikalisch schon absolute Spitzenklasse. Die teils recht komplexen Songstrukturen der Aarauer werden zumeist mit einer solch höllischen Intensität vorgetragen ('Holodox', 'Legend Heaven', 'Narcotic Clan'), dass einem durchaus mal Hören und Sehen vergehen kann. Ausnahmen bilden das gewaltige Riff-Monster 'Art Is Dead', das mit einem verdammt coolen Refrain ausgestattete 'Head Of The Snake' und die wunderschöne sowie melancholische Abschlussnummer 'Bittersweet', die als waschechte Thrash-Metal-Ballade gewertet werden darf. Messerscharfes Riffing, gottgleiche, melodische Gitarrenharmonien, tightes Drumming und ein garstig, angepisst keifender Sänger bilden die Essenz der neun enthaltenen Titel. MEGADETH, KREATOR, WATCHTOWER, TOXIK, SADUS, ANARCUSIS und CORONER fallen mir in diesem Zusammenhang als passende Inspirationsquellen ein und dürften auch den vier hier musizierenden Männern beileibe keine Unbekannten sein.

Ich kann mich den Jubelarien meines Kollegen also nur kopfnickend anschließen. COMANIAC fackelt auf "Holodox" ein verdammt räudiges und abwechslungsreiches Thrash-Metal-Feuerwerk allererster Güte ab. Weshalb ich aber dennoch "nur" 9 anstatt der 9,5 Punkte meines Vorgängers zücke, liegt einzig und alleine am Gesang, mit dem ich mich zumindest anfänglich doch etwas schwer tat. Für meinen persönlichen Geschmack dürfte dieser gerne etwas variabler als auch melodischer klingen. Dennoch muss ich eingestehen, dass er wiederum wunderbar ins Gesamtbild passt und dieses wütende, detailreiche Knaller-Album perfekt abrundet.