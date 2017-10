Chorus für die Zerbrochenen.

Was grollt denn da am Horizont? Wenn dies der Stil ist, den COMBICHRIST auf dem neuen Langspieler anstrebt, den die Band fürs kommende Frühjahr angekündigt hat - dann bricht 2018 mit den norwegisch-amerikanischen Elektrorockern ein echter Sturm über die Musiklandschaft herein. Denn mit der Vorab-Single 'Broken:United' setzen die Jungs aus dem Hause des Berliner Szene-Labels Out Of Line ihre deutliche Botschaft in Richtung Spekulanten sowie Kritikern über eine etwaige Neuausrichtung.

Es ist Schluss mit poppigen Dance-Beats oder ohrenschmeichelnden Synths: Andy LaPlegua trägt seine Botschaft mit fast schon coriger Aggression vor: "Raise Your Fist!" Die elektronischen Sounds fräsen sich über das brachiale Gitarrengewitter hinweg und entladen sich schließlich in einem fast schon hymnischen, kämpferischen Refrain jenseits jeglicher Genregrenzen. Nur einmal reißt der düstere Himmel zum klaren Zwischenspiel auf. 'Broken:United' ist ein bildgewaltiges Naturschauspiel, welches Großes erwarten lässt.