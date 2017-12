100 Prozent ENTOMBED, null Eigenanteil - und trotzdem saucool!

COME BACK FROM THE DEAD hat sich nach einer glücklicherweise nur sehr kurzen Auszeit wieder zusammengetan, um dem raubeinigen Death Metal skandinavischer Prägung wieder neue Impulse zu verpassen. Die Band hatte schon immer einen recht starken Elchtod-Bezug, den man in der kurzfristigen Schaffenspause offenbar noch eingehender studiert hat, um der neuen EP schließlich auch die volle Breitseite schwedischen Death Metals zu verpassen. Und wenn man denn so will, ist "Caro Data Vermibus" vielleicht die beste ENTOMBED-EP, die Petrov und sein Team nie veröffentlicht haben. Auch mal ein Statement...



Die vier Tracks sind jedenfalls räudig wie Sau, poltern mit dreckigen Gitarren und brachialen Grooves voran, klingen am Ende aber so, als seien sie vergessene Perlen aus den Recording Sessions zu "Clandestine" oder gar "Left Hand Path". COME BACK FROM THE DEAD nimmt ordentlich Schwung auf und hat eine Menge Überzeugungskraft investiert, um die Songs möglichst nah am Original zu halten, was dem Pruisten insofern direkt gefallen wird, dass die Qualität des Materials nicht schlechter ist als bei den Urhebern dieses Sounds. Umgekehrt darf man sich natürlich berechtigterweise fragen, warum die Spanier auf einen minimalen Eigenanteil komplett verzichten und ihr Album nicht gleich "A Tribute To Entombed" taufen. Aber das ist letztendlich natürlich auch Meckern auf allerhöchstem Niveau.



Sehen wir es daher positiv: Die Skandinavier sind längst nicht mehr in Bestform, ihre iberischen Kollegen hingegen schon. Und welcher Death-Metal-Liebhaber steht nicht auf die Songs der ersten ENTOMBED-Scheiben? Insofern: Viel Spaß mit "Caro Data Vermibus"!



Anspieltipps: Endless Bloodshed, Carnivorous Craving From Beyond