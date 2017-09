Mit Herz, Verstand und Faust!

Muss man COMEBACK KID wirklich noch vorstellen? Schließlich sind die Kanadier schon seit 17 Jahren im Geschäft und veröffentlichen mit "Outsider" das sechste Album via Nuclear Blast. Gut, mir war der Name bisher auch nur ein Begriff. Warum bloß? Denn der Hardcore-getränkte, mitunter sehr melodiöse Punk mit metallischer Schlagseite macht richtig Laune!

Mit einer Menge Wut und mindestens genauso viel Herz kloppt "Outsider" den grauen Alltag fort und füllt ihn mit einer intelligenten Melange aus aggressiven Ausbrüchen und melodischem Einklang. Wer nun glaubt, dass die dreizehn Songs, die auf "Outsider" versammelt sind, vielleicht zu viel des Guten sind, wird nach einem äußerst kurzweiligen Albumdurchlauf eines Besseren belehrt. COMEBACK KID schafft es nämlich, eher genre-untypisch, jedem Song einen eigenen Stempel aufzudrücken - das nenne ich mal starkes Songwriting!

Ein früher Höhepunkt ist 'Absolute', nicht nur wegen des Features von Landsmann Devin Townsend. Der Track hat absolutes Mosh-, Pogo- und Mitsingpotential. Getoppt wird das hohe Niveau durch 'Somewhere, Somehow' - meine Herren, was für eine Wuchtbrumme! Aber auch kurze Wutausbrüche á la 'Hell Of A Scene' oder 'Livid, I'm Prime' stehen COMEBACK KID außerordentlich gut! Manchmal fühle ich mir gar an frühe PROTEST THE HERO (ohne Gefrickel) erinnert.

Man kann es drehen und wenden, wie man will, die Erkenntnis bleibt die Gleiche: "Outsider" ist ein verdammt starkes Ausrufezeichen geworden, dass mit einem guten Dutzend Killer-Tracks aufwartet!