Mathcore mit unglaublich komplizierten, letztendlich aber schlüssigen Formeln

Bands wie COMITY nennt man wohl unverbesserlich - oder auch unbelehrbar. Seit ziemlich genau 20 Jahren lärmen die Franzosen bereits im Underground herum, haben in all der Zeit nie einen Kehricht um konventionelles Songwriting gegeben, mit ihrem immerzu wilden Mix aus progressivem Death Metal, Noise und mathematischer Durchgeknalltheit aber immer nur zusehen müssen, wie vergleichbare Acts (JOB FOR A COYBOY, EVERY TIME I DIE, THE DILLINGER ESCAPE PLAN) an ihnen vorbeogezogen sind.



Auf "A Long, Eternal Fall" bleibt die Truppe die Erklärung für die ausbleibende Aufmerksamkeit jedoch schuldig, denn auch wenn COMITY einmal mehr die vollkommene Überforderung ausruft, ist der Stoff extrem intensiv und kann sich von Mal zu Mal tiefer in die Hirnwundungen reinfräsen. Nachdem die Franzosen geradezu überfallartig das Chaos insszeniert haben, legen sie immer klarere Strukturen an, nutzen die stete atmosphärische Beklemmung, um auch einige brauchbare Stimmungswechsel festzuzurren. In den letzten beiden Tracks erreicht die Platte schließlich ihr absolutes Hoch: Das elfminütige 'VII' beschleunigt in alle Richtungen, wird auseinandergerissen und wie ein Stück Kautschuk ruckartig wieder zusammengezogen, hat aber eine erkennbare Struktur, einen (wenn auch schwer erkennbaren) roten Faden und ist einer der besten Tracks, den COMITY bis heute geschrieben hat. Der nachfolgende Rausschmeißer hält dieses Niveau und bestätigt ein weiteres Mal, dass diese Band eine Chance verdient hat, weil ihre musikalischen Qualitäten auch in der chaotischen Zusammensetzung der Arrangements nicht abzustreiten sind.

Es dauert eben nur etwas, bis sich die Songs öffnen - das war bei COMITY schon immer so, und es wird auch immer so sein. Wenn JOB FOR A COWBOY und THE DILLINGER ESCAPE PLAN also zum persönlichen Favoritenkreis gehören, wäre es eigentlich fatal, diesen schon lange aktiven Kollegen nicht auch mal die Gunst zu erweisen!

Anspieltipps: VII, VIII