Geile Riffs + Super Songwriting + fetter Sound = Hammer Death-Metal-Album!

Zehn Jahre ist es bereits her, dass das letzte Studioalbum von COMMANDER veröffentlicht wurde. Das damalige Werk "Enemies We Create" wusste mich persönlich sehr zu überzeugen und es wird allerhöchste Zeit, dass die Münchner Todesblei-Fraktion endlich wieder zuschlägt. Und dabei sollte die Wartezeit gar nicht so lange dauern. Denn die Veröffentlichung von "Fatalis (The Unbroken Circle)" war ursprünglich für Ende 2012 geplant. Jetzt hat das Warten jedoch endlich ein Ende und das dritte Studioalbum wird auf die Menschheit losgelassen.



Am Sound von COMMANDER hat sich auch in den zehn Jahren nicht geändert. Die Münchner liefern rifforientierten, intensiven Death Metal der brachialen Art. Als gewisses Extra versehen die Bayern ihren Sound mit einem gewissen Thrash-Einschlag. Gut, das ist jetzt grundsätzlich nichts Besonderes, schließlich machen das sehr viele Bands. Aber nur bei wenigen Truppen kommen dabei so gute Songs heraus.



Die Tracks gehen gut ins Ohr und man merkt ihnen den langen Reifeprozess durchaus an. Jedes Break sitzt da, wo es hingehört und die Riffs knallen aus allen Ecken. Zudem weiss COMMANDER geschickt mit dem Gaspedal umzugehen, wann man mal das Tempo rausnehmen muss oder wann mal ein Gitarrensolo passt (z.B. in 'Chaos Awakening'). Kurzum: Das Songwriting ist wirklich stark und sorgt dadurch für fantastische Musik. Der Titeltrack ist für mich bereits einer der Death-Metal-Songs des Jahres und übertrumpft dabei nur knapp den nachfolgenden Knaller 'Locust Infestation'.



Die Vocals sind zwar wenig abwechslungsreich, dafür aber trotz der tiefen Growls stets verständlich. Dadurch wirken sie nicht monoton, was bei vielen anderen Bands leicht passiert.



"Fatalis (The Unbroken Circle)" ist ein extrem starkes Stück Death Metal geworden, das sehr viele andere Veröffentlichungen in dem Genre meilenweit hinter sich lässt. Garniert durch eine fette Produktion ist das Werk wirklich jedem Anhänger des Todesbleis zu empfehlen.