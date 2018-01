Nicht schon wieder!

Welche Art Musik man macht, hängt nicht nur davon ab, welche Stilmittel bevorzugt eingesetzt werden, sondern mindestens genauso sehr davon, welche auf gar keinen Fall benutzt werden. Sobald einer Rap/Hip Hop stammelt, hat das ganze nichts mehr mit Rock oder Metal zu tun, da kann die Gitarre riffen, wie sie will. Die nächste Gruppe, die versucht, das Unvereinbare zu vereinen, ist CONCRETE EDEN aus Österreich. Auf ihrem neuen Album "Left" gibt es Rap mit etwas Instrumentenbegleitung.



Fairerweise ist zu sagen, dass nicht ständig gerappt wird. Stellenweise gibt es auch "normalen" Gesang und Geschrei. Die Musiker bauen manchmal ein ordentliches Grundgerüst auf. Doch an den Stellen, an denen anderswo Melodien einsetzen, folgt hier das Bildungsfernen-Gebrabbel oder abgehacktes Geschepper. Aber wer auf Was-auch-immer-Core steht, weiß ja, was ihn erwartet. Dass das Quartett 'Last Border' mit einem HENDRIX-Zitat einleitet, ist schon mutig.



Wo bleibt das Positive? Nun ja, wenn der Sänger/Rapper/Schreier mal die Luft anhält, gibt es ein paar interessante Stellen, etwa bei 'Communication Fails' oder 'Gone To Far' (Ob eigentlich 'Gone Too Far' gemeint war, entzieht sich meiner Kenntnis.). Außerdem ist "Left" ziemlich gut produziert. Und vor allem: Nach nicht einmal einer halben Stunde ist der Tort für die Ohren vorbei.