Metalcore eben. Sonst nichts.

Ein weiterer Fall für die reichlich gefüllte Metalcore-Schublade grüßt dieser Tage aus dem Vereinten Königreich und bedient die Masse mit Sounds für die... ja, natürlich für die Masse! CONFESSIONS OF A TRAITOR hat sich schon vor dem ersten Release damit abgefunden, dass die innovativen Pfade des Genres abgesperrt sind und die Szene nur noch in ganz wenigen Ausnahmen etwas auftischt, das sich klar gegen die Norm richtet.

Ergo bringen die Briten auf ihrer neuen EP kein Material, das sonderlich viele Risiken birgt, außer vielleicht dasjenige, dass man sich gegen einen Wust gleichgesinnter Bands durchsetzen muss, die ihre Sache allemal nicht schlecther machen als CONFESSIONS OF A TRAITOR. Das Material überzeugt zwar mit einer sehr fein ausbalancierten Dynamik und den üblich-einprägsamen Melodien, kann sich aber kaum vom allgemeingültigen Genre-Standard lösen, weil auch gar nicht erst der Wille da ist, der Anpassung zu widersagen. Und das ist nunmal auch ein Statement, mit dem man auf viele Arten umgehen kann.

Entweder wird man die Band ablehnen, weil sie eben nicht viel tut, um mit außergewöhnlich prägnanten Mitteln auf sich aufmerksam macht. Oder man wird sich im bekannten Heimathafen zurücklehnen und das durchaus gute Material von "Illuminate" mit dem normalen Höflichkeitsapplaus ehren. Die ganz große Begeisterung ist zwar nicht zu erwarten, aber für einen soliden Shortplayer ist eben auch eine solide Anerkennung angebracht. Finde ich zumindest.

Anspieltipps: Through Struggle, Hope Will Anchor Our Souls, The Fires We Burn Are Boundless