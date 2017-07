Verrohung pur!

Ein passender Name für eine Band, deren musikalische Fäulnis gleichzeitig auch ihr Lebenselixier ist: Denn bei CONTAMINATED wird die Verrohung von der ersten bis zur letzten Sekunde mit aller Konsequenz durchgezogen, das aber auch auf einem Level, der dem guten Ruf der australischen Szene gerecht wird. Auf "Final Man" packt die Band den radikalen Knüppel aus und vertändelt keine Zeit an technischen Kabinettstückchen oder allzu anspruchsvollem Songwriting. Death Metal wird hier noch als tödlicher Dolchstoß interpretiert, der bei CONTAMINATED den Zusatz hat, dass die späteren Leichen in der Gosse hinterlegt werden und dort verrotten dürfen - zumindest ist es dieses Gefühl, das die Band auf ihrem aktuellen Output wiederspiegelt.



Nach einigen Demos und Tapes, mit der sich die Jungs im Underground schon einen Namen machen konnten, haben sie mit "Final Man" nun einen echten Leckerbissen am Start, der vor allem Old-School-Gourmets bestens munden dürfte. Die Riffs sind variabel und extrem böse, der Gesang riecht nach vollkommener Verbitterung und hallt dementsprechend auch so richtig fies nach, und die Rhythmusarbeit ist gerade in den flotteren Attacken das Sahnehäubchen auf diesen derben Rohkostapparat. Wer auf den radikalen Sound alter AUTOPSY-Releases steht, die frühen Scheiben aus dem DEATH-Katalog schätzt und gerne auch mal wieder ATHEIST auflegt, wird bei CONTAMINATED jedenfalls eine Menge Freude haben - gerade weil der rohe Sound nicht minder packend eingearbeitet wurde wie bei den Originalen!



Anspieltipps: No Time To Rot, Mired In Shit