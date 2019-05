Their Worm Never Dies

Ein DEATH-Tribute mit eigenen Songs

Keine Frage: Ohne den Einfluss eines Chuck Schuldliner hätte es eine Band wie CONTRARIAN wahrscheinlich nie gegeben, wäre ein Album wie "Their Worm Never Dies" sicherlich nie entstanden. Die letzten beiden Werke des viel zu früh dahingeschiedenen ehemaligen CONTROL DENIED- und DEATH-Masterminds haben sich elementar prägend in den Gehirnwindungen der Musiker festgesetzt, und das gemischte Quintett, bei dem unter anderem NILE-Kesselklopper George Kollias an der Schießbude sitzt, weiß auch eine Menge mit diesem Einfluss anzufangen.

Angefeuert durch viele rein akustische Parts geht CONTRARIAN auf dem dritten Album noch mehr in das Kontrasterleben, das seinerzeit auch die legendären ersten Ideen von CYNIC ausgezeichnet hat, hinein. Fast schon melancholische Phasen werden mit technisch hochwertigem Prog Metal gemischt, bevor die derbere Kante mit all ihren zur Verfügung stehenden Mitteln von der alten Schule bis hin zu "The Sound Of Perseverance" die komplette Palette abliefert - kurze Ruhephasen ausgeschlossen.

"Their Worm Never Dies" ist im Vergleich zu seinen beiden Vorgängern noch eine Spur experimenteller gehalten, vermischt die Genres noch intensiver miteinander, schafft es aber dennoch, die Verflechtungen bei all ihrer Komplexität nachvollziehbar zu gestalten. Die Songs sind fordernd, wuchern fast schon über vor lauter Breaks, werden aber nicht uferlos entfremdet, sondern haben einen sofort erkennbaren roten Faden, den CONTRARIAN auch stimmungstechnisch aufgreift. Denn gerade die stromlosen Parts sind packende Highlights, deren nachfolgende Explosion dann umso deutlicher nachhallt - so genau liebe ich technisch anspruchsvollen, atmosphärisch überragend inszenierten Death Metal.

Natürlich werden die Herren nicht umherkommen, sich dem ständigen Vergleich mit CYNIC, DEATH und Konsorten auch diesmal stellen zu müssen, doch angesichts des erstklassigen Materials ist davon auszugehen, dass Kollias und Co. damit längst keine Probleme mehr haben werden. Warum auch, wenn man Stücke wie 'Exorcism' und 'The Petition' in der Hinterhand hat?