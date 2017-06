Keine Kompromisse!

Jung, frech und ohne Respekt vor irgendwelchen Genre-Grenzen: CONTROLLED COLLAPSE prescht vorwärts und versetzt mit dem neuen Album der Polen Traditionalisten, gleich welcher Szene sie sich auch bedienen, einen ordentlichen Stoß vor den Bug. Denn entgegen des windigen Covers verbirgt sich auf "Post-Traumatic.Stress.Disorder" alles andere als heiße Luft.

Schon der erste Song 'Create The Change' geht mit einschneidenden Electro-Beats voll auf die Zwölf und lässt die Muskeln zucken. Die stampfenden Rhythmen gehen derart schnell ins Blut, dass der Song auch problemlos auf jeder Dancefloor-Party laufen könnte - wären die elektrischen Parts nicht derart dirty und rough, dass auch Industrial-Fans mit CONTROLLED COLLAPSE problemlos glücklich werden könnten. Dazu noch die corigen Break-Downs und die cleanen Gesangsparts, die Liebhaber an britischen Rock à la MUSE erinnern könnten...

Also am besten lässt man es von Anfang an ganz sein, "Post-Traumatic.Stress.Disorder" in irgendeine Schublade zu packen. Und genießt einfach die unbarmherzige, mitreißende und wilde Cross-Over-Reise von CONTROLLED COLLAPSE.