Düsterer Reigen zwischen ANATHEMA und TIAMAT

CONUNDRUM ist das Soloprojekt des kanadischen Musikers Kevin Emms, der hauptamtlich bei THE HALLOWED CATHARSIS unterwegs ist, nebenberuflich aber immer schon versucht hat, seinen reichen Schatz an doch sehr unterschiedlichen Einflüssen anderweitig unterzubringen. Mit seinem Soloprojekt versucht er nun vor allem, die Inspiration des düsteren britischen Metals der frühen 90er zu nutzen und stürzt sich in ein musikalisches Abenteuer, das nicht nur von harschen Gitarren und brachialen Growls, sondern auch von zerbrechlichen Akustik-Parts und epischen Melodien gezeichnet ist. Und wer nun ANATHEMA ruft, ist absolut nicht auf dem Holzweg.

Ähnlich wie die Cavanagh-Brüder vor ihrem Durchbruch wählt auch Emms progressive Stilmittel, um das enge Korsett zu sprengen und nicht zwingend in die Liste der Nachahmer zu rutschen. In den ruhigen Passagen entdeckt man auch Harmonien, die man unbewusst dem Fundus von TIAMAT zuordnen würde, während die etwas straighteren Parts mit den ersten Mainstream-Artikeln aus dem Hause PARADISE LOST zu vergleichen sind.

Klangtechnisch sollte daher jeder verstehen, in welche Richtung "Sabotage" geht, qualitativ indes müssen ebenfalls keine Abstriche gemacht werden, weil der Mastermind sein Handwerk versteht und gekonnt durch die Kontraste steuert, ohne dabei die eigene Handschrift zu vernachlässigen. Dennoch ist eines klar: Wer Alben wie "Wildhoney" mag und mit den finsteren Auswüchsen der frühen britischen Szene die Vollmondnächte begeht, wird in "Sabotage" einen treuen Verbündeten finden, der zwar nicht so viele Hits aufweist, kompositorisch aber weitestgehend makellos agiert. Diesen Act muss man daher auch künftig im Auge behalten.

Anspieltipps: Sabotage, The Ether