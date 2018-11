Coole NWoBHM Mucke aus Australien

Die Aussies CONVENT GUILT sind vier Jahre nach ihrem geilen Debüt zurück mit einem neuen Album. Das Erstlingwerk wurde bei uns damals zurecht im Review abgefeiert. "Diamond Cut Diamond" erweist sich dabei als würdiger Nachfolger mit einem kleinen Abzug in der B-Note.



Rein musikalisch lassen die Australier auch hier nichts anbrennen. Nummern wie das geniale 'Thief In The Night' und meine persönliche Lieblingssong 'Bonnie And Clyde', der mit einen wundervollen ruhigen MAIDEN-eskem Intro versehen ist, sind über jeden Zweifel erhaben. 'Scream Out Your Heart' ist prinzipiell auch eine richtig cooles Stück Metal, aber was ist mit Jons Gesang passiert? Der geht hier fast im Mix unter und ist eher ein Wimmern als ein Schrei. War das vielleicht so beabsichtigt? Anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, denn so taub kann kein Produzent sein, um dies nicht zu bemerken. Klingt halt ein bisschen komisch, da auf der restlichen Scheibe der Gesang gut hörbar abgemischt wurde.



"Diamond Cut Diamond" könnte vom Gesamtsound her direkt aus den frühen 80ern stammen und das passt perfekt zu CONVENT GUILT. Mit einer modernen zeitgemäßen Produktion würde dem Quartett einiges von diesem gewissen Undergroundflair verloren gehen. Dieses 80er Jahre Underground-Konzept scheinen die Australier konsequent durchzuziehen, anders kann ich mir auch nicht erklären, warum nur sieben Songs ihren Weg auf das Album gefunden haben, was in eine Gesamtlaufzeit von gerade einmal 36 Minuten resultiert. Denn immerhin hatte man ja vier Jahre Zeit um neue Stücke zu komponieren. Wer auf fast schon kultigen 80er Sound steht kann bedenkenlos zugreifen. Freunde von modernen Hochglanzproduktionen sollten vielleicht vorher erst mal ein Ohr riskieren.