Abwechslung, Wut und Kreativität - CONVERGE geht noch längst nicht in Rente!

Grenzen sprengen, sich von Album zu Album neu erfinden, die Spannung hochhalten und nach knapp drei Dekaden immer noch vollkommen unberechenbar sein: So in etwa sieht der Aufgabenkatalog aus, mit dem sich CONVERGE vor jedem Studiobesuch intensiv auseinandersetzt. Auf "The Dusk Of Us" setzten die Hardcore-Urgesteine mal wieder ein ganz klares Zeichen für ihre ungebremste kreative Präsenz, mischen wüste Crossover-Sounds mit ungewohnt vielen zurückhaltenden, sphärischen Passagen, schärfen die Kontraste noch einmal merklich, sind am Ende aber immer noch diese wilde Biest, das sich von nichts und niemandem zähmen lässt - und das nach so vielen aktiven Jahren in einer Szene, die sich in all dieser Zeit schon mehrfach gedreht und gewendet hat, Pionieren wie CONVERGE aber immer einen Schritt hinterher hinkte.

Die 13 neuen Stücken zeigen erneut alle Facetten des brachialen Soundgemischs, das die Band in ihrer langen Laufbahn als Signatur installiert hat, erweitert das Ganze aber vor allem im hinteren Teil um melodische Nuancen und ungewohnt emotionale Facetten, die den explosiven Gehalt radikaler Attacken wie 'Cannibals' und 'Wildlife' nachhaltig aufwerten. Zwar stehen mit 'Thousands Of Miles Between Us' und 'Reptilian' zwei extrem verhaltene Alternative-Tracks auf der Ziellinie, die der konventionellen Hardcore-Offensive, die ohnehin nie fester Bestandteil des CONVERGE-Katalogs war, auf andere Art und Weise den Kampf ansagen, bevor sie dann aber standesgemäß von einigen dreckigen Crust-Riffs geschluckt und zu einem vernichtenden Ende geführt werden.

Und diese Vernichtung ist in der ersten Albumhälfte wirklich massiv ausgeprägt! CONVERGE hat in den letzten fünf Jahren anscheinend eine Menge Wut aufgestaut, die in Stücken wie 'Eye Of The Quarrel' und 'Arkhipov Calm' auch gebührend entfesselt wird. Aber die Band macht nicht den dummen Fehler, die Hasstiraden stoisch aneinanderzureihen, sondern sorgt mehr denn je für Abwechslung und Unberechenbarkeit. Und selbst wenn "The Dusk In Us" zum Ende hin einige Nummern beinhaltet, die nicht jedem sofort schmecken werden: Dieses Album gehört zu den wichtigsten und besten in drei Dekaden CONVERGE-Hardcore!

Anspieltipps: Reptilian, Arkhipov Calm, The Dusk In Us