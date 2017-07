Der Weg an die Spitze führt endgültig über diese Band!

"When Given Time To Grow" ging vor zwei Jahren steil durch die Decke und servierte der Hardcore-Gemeinde eine immense Palette Ohrwurm-kompatible Hooklines, mit denen sich CONVEYER sofort einen bedeutsamen Namen im Victory-Stall, aber auch darüber hinaus machen konnte. Die dritte Scheibe soll nun endgültig den Durchbruch bringen und macht von vorne herein auch Anstalten, diesen Anspruch mit erneut einprägsamem, abwechslungsreichem Material durchzusetzen.



Im Vergleich zum vorangegangenen Werk ist die Band aber wieder etwas melodischer unterwegs. Die Metalcore-Komponente wurde zeitwweise reduziert, um den Songs noch klarere Hooklines zu verpassen, so dass einige Stücke von "No Future" schon gewaltig an der Emo-Grenze kratzen und sich eher an STORY OF THE YEAR als an KILLSWITCH ENGAGE orientieren. Dieser Schritt mag manchem Verfechter brachialerer Töne womöglich missfallen, da er CONVEYER noch weiter für die Masse öffnet, aber er ändert auch nichts daran, dass die Amis absolut starkes Material an Bord haben und alleine schon wegen der grandiosen Chorus-Melodien zum Pflichtstoff avancieren.



Dennoch verliert "No Future" die direkte Gegenüberstellung mit "When Given Time To Grow", weil der Energieschub minimal geringer ist und die Band in der zweiten Hälfte ein bisschen in der kompositorischen Einbahnstraße verweilt. Es bleibt zwar vielseitig, aber irgendwie erarbeitet sich der Trupp ein Schema, das auf Dauer etwas vorhersehbar ist. Aber Vorsicht: Das ist Jammern auf sehr hohem Niveau und wohl auch nur dem Umstand geschuldet, dass die Band mit ihrem letzten Album ein richtig fettes Event feierte, das die Messlatte sehr, sehr hoch legte. "No Future" ist nah dran und dementsprechend auch überzeugend, aber es ist nicht die stärkste Scheibe im dreiteiligen CONVEYER-Katalog!



Anspieltipps: Dust, New Low, No Future