Female-Fronted-Black-Metal? Klingt exotisch, ist es aber nicht!

In der Tat: Black-Metal-Bands mit weiblicher Frontstimme sind nur relativ selten bis gar nicht an der Tagesordnung. Insofern hat CONVICTIVE zumindest in der Außendarstellung schon etwas Exotisches an sich, das das Interesse am Debüt der hiesigen Truppe verstärken dürfte.

Musikalisch ist "Schemen" allerdings ein weitestgehend konventionelles, in großen Teilen aggressives, meist auch melodisches Werk geworden, das hin und wieder in post-metallischen Kreisen verkehrt, in der Regel aber doch auf traditionellen Werten aufbaut - und damit seinen außergewöhnlichen Charakter sofort wieder verspielt. Allerdings soll dies keine Abstrafung des aktuellen Materials sein, denn besonders in der zweiten Hälfte steigert sich die Band extrem und kreiert einige Hymnen, an die man sich auch später gerne zurückerinnern wird. 'Agonie' und 'Utopia' wären auf jedem melodisch geprägten Black-Metal-Album Highlights, 'Ad Infinitum' und 'Erinnerung' wiederum gefallen mit melancholischen Grundzügen, die später jedoch zugunsten einiger kontrollierter Blasts wieder auseinandergerissen werden.

Doch auch zuvor liefert CONVICTIVE alles andere als schlechte Arbeit ab, wenngleic hin und wieder zu spüren ist, dass die Band noch nach ihrer persönlichen Signatur sucht. 'Hoffnung' und 'Asche' starten noch relativ fahrig und beschreiben eine gewisse Unentschlossenheit bei der musikalischen Konzeption, die sich später jedoch in Wohlgefallen auflöst, weil die Musiker einen homogenen Rahmen finden, in dem sie sich auch weitestgehend sicher bewegen.

Ganz klar: "Schemen" hat noch Luft nach oben, und es ist bei weitem noch nicht alles perfekt, was CONVICTIVE hier anpackt. In der Summe kann man der Band aber dennoch zu einem anständigen Start ins Underground-Business gratulieren, auf dem die Herren und ihre Frontdame zweifelsohne aufbauen können.

Anspieltipps: Erinnerung, Utopia