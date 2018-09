Anspruch, Death und Doom!

Eigentlich kann man es sofort auf den Punkt bringen: Wer sphärischen Doom mit Death-Metal-Anleihen mag und vor allem von monumentalen Klangflächen niemals genug bekommen kann, sollte sich ein Abo auf den Katalog von CONVOCATION besorgen. Die finnischen Newcomer zaubern auf ihrem aktuellen Silberling ein technisch anspruchsvolles, stimungsvolles und vor allem mitreißendes Album aus dem Ärmel, das gerade in seinen vielen epischen Parts kurze Gänsehautmomente auszulösen vermag. Es ist allerdings nicht nur die eigentlich typische Vermischung von brachialen Parts und doomigen Soundscapes, die auf "Scars Across" sofort Interesse weckt. Viel mehr sind es die vielen kleinen Details, die die Finnen hier noch einmal geschickt betonen, angefangen von den verproggten Arrangements über einige herausragende Backing-Chöre bis hin zu den fast schon Horror-tauglichen Melodien, die nicht selten an die Kollegen von GODGORY erinnern, die nach wie vor die Messlatte in dieser Szene bestimmen.



Doch CONVOCATION ist nicht losgezogen, um sich mit irgendwem zu messen, sondern um die heimische Doom-Szene endlich wieder auf der internationalen Metal-Landkarte zu etablieren - denn dort gehörte sie über viele Jahre zu den wichtigsten Vertretungen weltweit. Alben wie "Scars Across" und berauschende Songs wie 'Ruins Of Ourselves' und 'Allied Pows' sollten allerdings ihren Teil dazu beitragen, dass der alte Status in Kürze wieder hergestellt ist. Und wenn das alleine nicht ausreicht, sollte man sich von den hypnotischen Passagen des Albums einlullen und in ihren Bann ziehen lassen. Wetten, dass dies spätestens zur Albumhalbzeit bewusst oder auch unbewusst geschehen ist? Auch wenn die Branche derzeit viel Nachwuchs erhält: So gut wie CONVOCATION und ihr aktuelles Werk sind nur die wenigsten Konkurrenten!