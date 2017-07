Die Schönheit musikalischer Eigenwilligkeit

"The Lonely Cry Of Space & Time" ist ein Album für Genießer, das kann man bereits nach wenigen Sekunden feststellen. Urheberin Anna Coogan überrascht ihr Publikum in den elf Stücken, die sie hier kompiliert hat, mit einer immensen Spanne unterschiedlicher Ideen und Emotionen und kann sich dabei jederzeit auf ihre wohl größte Waffe verlassen: ihre Stimme. Drei Oktaven kann Coogan abdecken, und dieses Vermögen definiert auch die stilistische Breite, die das aktuelle Solowerk der jungen Dame aus Boston garantiert.



"The Lonely Cry Of Space & Time" ist demnach auch ein Hort der Überraschungen, die unmittelbar in Verbindung zu den vokalen Fähigkeiten der Sängerin stehen. Man könnte gelegentlich meinen, eine gewisse Frau Turunen würde sich hier mit ihrem kraftvollen Organ durch eine Singer/Songwriter-Vorlage arbeiten, während an anderer Stelle der Eindruck entsteht, Madonna und Cindy Lauper würden den Geist des Indpedent-Sounds neu erforschen und ihre Stimmen zur Verfügung stellen. Zwischen verträumten Popsongs, einer Vielzahl einprägsamer Indie-Rocker und mehreren introvertierten Gehversuchen gibt es schließlich auch den symphonischen Output, der noch wesentlich mehr Tiefe mitbringt als das Gros der üblichen Female-Fronted-Schmonzetten. Songs wie 'Burn For You' und 'Follow Me' sind beeindruckende Dokumente kompositorischer Kunst und einer erstklassigen Performance, die sich als roter Faden durch dieses ungewöhnliche, aber doch mitreißende Werk zieht.



Anna Coogan hat als Künstlerin ein Signal gesetzt, ein klares Zeichen, dass auch in einem recht vertrauten Rahmen noch viel Platz für Eigensinn und Eigenständigkeit besteht. "The Lonely Cry Of Space & Time" ist ihr bis dato wichtigstes und bestes Album und für den Moment ihr pesönliches Magnum Opus!



Anspieltipps: The Lonly Cry Of Space And Time, Burn For You, Meteor, Wedding Vow