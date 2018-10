Technisch brilliant, musikalisch hochwertig - das beste Album bislang.

Mit jedem weiteren Album haben sich bei CORAM LETHE zwei Aspekte immer stärker auf die Prioritätenliste gedrängt: Zum einen ist die italienische Death-Metal-Combo von Mal zu Mal progressiver unterwegs, und zum anderen hat sie dabei auch einen sehr starken Drang zur Grenzüberschreitung entwickelt, der ein Album wie "In Absence" auch für Freunde des anspruchsvolleren Black Metals interessant macht.

Doch auch in der eigenen Qualitätskontrolle sind die Musiker wesentlich strikter vorgegangen als noch zu Zeiten des Debüts. Betrachtet man alleine den neunminütigen Schlusstrack 'To Rise Again', kommt man regelrecht ins Staunen über die fantastische Symbiose aus bedrohlicher Atmosphäre, post-apokalyptischem Setting, technischer Raffinesse und kreativem Songwriting. Und auch vergleichsweise straighte Nummern wie 'Antimateria' und 'Food For Nothingness' bringen diese gewisse Etwas mit, sowohl was die Atmosphäre betrifft, als auch im Hinblick auf die handwerkliche Virtuosität, die jederzeit durchschimmert, aber definitiv nicht zur egoistischen Demonstration verkommt - wirklich klasse, was CORAM LETHE hier fabriziert.

Insgesamt muss man "In Absence" aber sicherlich als Gesamtwerk würdigen, in dem jeder Ton perfekt in den nächsten greift, in dem die Übergänge gewagt aber fließend sind und bei dem Brachialität und spieltechnisches Vermögen gleichwertig behandelt werden. Vor allem Liebhaber der letzten EMPEROR-Alben sollten etwas genauer hinhören, denn die Mischung aus angeproggtem Death Metal und finsterem Backing-Material schlägt genau in jene Kerbe, die Ihsahn und Co. auf ihren letzten regulären Scheiben eingeritzt haben. Mehr Argumente sollte es eigentlich nicht mehr brauchen, um die Qualität von "In Absence" zusammenzufassen. Die vierte CORAM LETHE-Scheibe ist gleichzeitig auch die beste!

Anspieltipps: Not Been Born, To Rise Again