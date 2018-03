Episscher Modern Metal mit angenehmer, eigener Note

Vielleicht sollte man nicht so weit gehen, die Herren von CORAXO der musikalischen Avantgarde zuzuordnen, doch unbestritten ist der Output der finnischen Combo extrem spannend und fortschrittlich und trotz seiner vielen, markant aufgearbeiteten Einflüsse auch verdammt eigenständig - zumindest wenn wir über den neuen Longplayer der Band sprechen.

"Sol" startet noch als melodisches Metalcore-Anhängsel mit richtig guten Hooklines, entwickelt sich im weiteren Verlauf jedoch zum spacigen Death-Metal-Monster, das seine melodische Seite niemals ablegt, mit typisch-finnischen Pomp-Sounds, düsteren Keyboards und Elementen aus dem alternativen Bereich jedoch den herkömmlichen Umfang sprengt und sich bis zur Ziellinie seine totale Unberechenbarkeit bewahrt - und alleine das ist schon ein entscheidender, hier noch wichtigerer Faktor. CORAXO könnte man als zeitgemäße Variante der AMORPHIS-Experimente zur Jahrtausendwende beschreiben, da die Band ähnlich wie ihre Landsmänner zu jener Zeit gehörig viele Ideen aus dem Retro-Prog aufgreifen und sie schließlich metallisieren. Was CORAXO aber im Vergleich zu Alben wie "Am Universum" einen klaren Vorteil verschafft, sind die starken Hooklines und die mitreißenden Refrains, die gerade im zweiten Teil des Albums noch einmal deutlich an Gewicht zunehmen. "Sol" ist zwar kein Album mit programmierten Hits, doch mit jedem weiteren Durchgang öffnen sich auch hier zusätzliche Nuancen, die den Klebeeffekt der Platte nachhaltig begünstigen. Und auch das ist ein Vorteil, den man gegenüber vielen experimentellen Modern-Metal-Bands aus dem Hier und Jetzt mitbringt - mal ganz zu schweigen davon, dass sich die Nummern auch langfristig nicht verbrauchen!

Die 2014 in Tampere gegründete Band hat auf jeden Fall einen richtig guten Start erwischt und mit "Sol" ein Aufsehen erregendes Werk in die Regale gehievt. Wer AMORPHIS ebenso liebt wie pompöseren, Core-geschwängerten Modern Metal sollte sich nicht lange bitten lassen und dieser epischen Band schnellstens die Ehre erweisen!

Anspieltipps: Ascension, Spearhead, Of Stars reborn