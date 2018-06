Ordentliches Debüt für die AT THE GATES-Gemeinde

Im Prinzip ist eine Platte immer dann wesentlich spannender, wenn sie sich nicht zu sehr einem einzigen Stil anbiedert und gerne auch mal über die Grenzen schaut. Nun liegt der Fall bei den Offenbacher Newcomern von CORBIAN nicht so, als würden sie mit ihrem Gemisch aus groovigem Metalcore und melodischem Death Metal eine echte Revolution lostreten, doch ganz so berechenbar wie der Szene-Usus ist das Material ihres Debüts am Ende nicht - und alleine dafür verdienen die Jungs schon mal den ersten höflichen Beifall.



Doch auch musikalisch ist auf "Supremacy Of Fire" alles in bester Ordnung, wenngleich der Wunsch nach gelegentlich etwas aussagekräftigeren Hooklines stellenweie noch unerfüllt bleibt. Doch dafür gibt es immer wieder Entschädigung in Form von derben Todesblei-Attacken, die gerade im letzten Stadium des Albums noch einmal mächtig Stimmung machen und CORBIAN bewusst aus der New-School-Ecke heraushalten. Denn zumindest kann man sich angesichts solcher Offensiven wie 'Darkness' und 'Death By Shopping Cart' gut vorstellen, dass die Band in den vergangenen Jahren gerne mal den AT THE GATES- und THE HAUNTED-Plattenkatalog unter die Nadel gesetzt hat.



Was "Supremacy Of Fire" dennoch ein wenig abgeht, ist der Überraschungseffekt, denn trotz der gesunden Mischung und der daraus resultierenden, abwechslungsreichen Vorgehensweise bleibt die Truppe bis auf weiteres berechenbar. Dank elf durchweg überzeugender Songs ist dies zwar vergleichsweise unproblematisch, birgt aber künftig die Gefahr, sich in ein typisches Raster drücken zu lassen. So weit wollen wir nun aber noch nicht gehen und freuen uns lieber über ein richtig anständiges Erstlingsswerk, auf dem CORBIAN definitiv wird aufbauen können. Gut gemacht!



Anspieltipps: Anti, Death By Shopping Cart