Leo Leoni zelebriert das 25. Jubiläum des GOTTHARD-Debütalbums

Leo Leoni war einer der Bandgründer des heutzutage wohl bekanntesten Musik-Exports der Eidgenossenschaft und ist nach wie vor das musikalische Herz der Band. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des legendären Debütalbums hat er sich vorgenommen den Fans ein ganz besonderes "Zuckerl" zu servieren.



Es war dem musikalischen GOTTHARD-Chef offenbar ein ganz besonderes Anliegen diverse frühe Nummern wieder in den Vordergrund zu rücken und ihnen entsprechend Tribut zu zollen. Nicht zuletzt, weil sie ihm persönlich sehr am Herzen liegen und seiner Meinung nach in den letzten Jahren nicht ausreichend präsentiert wurden.



Vornehmlich sind das Tracks, die inzwischen eben nicht mehr zum Standard-Live-Repertoire seiner Stammformation zählen, zuletzt jedoch von Leoni gemeinsam mit Hena Habegger (dr., ebenso GOTTHARD), Igor Gianola (guit., einst bei U.D.O.), Mila Merker (b., SOULLINE) und Sänger Ronnie Romero neu eingespielt wurden.



In wie fern sich die Scheibe auch verkaufen lassen wird, bleibt zwar erst einmal abzuwarten (wobei davon auszugehen ist, dass man zumindest in der Schweiz einmal mehr die Charts anführen wird), die Umsetzung der Intention des Initiators ist der Truppe aber auf jeden Fall gelungen.



Der von Leo persönlich zurechtgezimmerte Sound lässt Tracks wie 'Firedance', 'Here Comes The Heat‘, oder 'In The Name‘ knackig aus den Boxen dröhnen und mit LORDS OF BLACK/RAINBOW-Sänger Romero hat er einen echten Könner für das Mikro finden können.



Ein überaus nettes Teil, das dem Anlass auf jeden Fall gerecht wird. Mal schauen, was uns als "Part 2" aufgetischt wird!