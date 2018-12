Cooler US Metal!

Aus Philadelphia kommt diese Truppe, die mit "The Galloping Hordes" bereits ihr fünftes Album vorstellt. Der Titel ist in diesem Fall beinahe programmatisch was die musikalische Ausrichtung des Albums angeht, denn galoppiert wird hier in allen Titeln. Den Kenner wird dies freuen, bedeutet dies doch nichts anderes als stetig vorwärts treibende Rhythmen und feines Gitarrengeriffel. Obendrein hat man in Frankie Cross auch noch einen kompetenten Sänger in seinen Reihen. Da kann ja nicht mehr viel schief gehen. Tut es auch nicht, aber es gibt trotzdem ein paar Dinge, auf die ich als erbsenzählerischer Nörgelkauz hinweisen muss.



Auf der einen Seite habe ich ein leichtes Problem mit dem arg höhenlastigen Klang, der der ganzen Angelegenheit etwas Druck nimmt. Obendrein klingen die Drums klinisch. Bei der gebotenen Klasse stört mich das zwar nur minimal, irritiert allerdings an manchen Stellen schon etwas. Hinzu kommt der Umstand, dass die Band im Song 'A Soldier's Last' in die Würfel-Metal-Falle tappst und einen Chorus raushaut, der sicherlich nicht nur bei mir für Erheiterung sorgt. Da man im direkten Anschluss mit 'Hail, Hail' aber gleich wieder deutlich knackiger unterwegs ist, buche ich diesen Ausrutscher als einmalig ab.



Wer genau hin hört wird an der einen oder anderen Stelle recht bekannte Riffs in neuer Verpackung finden. So werden UFO und OZZY sehr ordentlich neu verbaut, was ich in beiden Fällen extrem kurzweilig finde. Meine Highlights sind allerdings das furiose Eröffnungsdoppel 'The Galloping Hordes'/' Encage, Enslave Or Die', in welchem die Band gleich klar macht, wozu sie fähig ist. Hinten hinaus gibt es mit dem melodischen Säbelschwinger 'Vengeance Of The Warrior' und das saftige 'My Revenge' noch zwei weitere Kracher.



Traditionalisten, die sich an den kleinen Mankos nicht stören, sollten hier unbedingt ein paar Ohren investieren, denn das Teil macht richtig Laune.